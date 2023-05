Nel Regno Unito si continua a celebrare l' incoronazione di Carlo e Camilla : in tutto il Paese si festeggia con i Coronation Big Lunch, pranzi e pic nic per i quartieri e i parchi di tutta l'Inghilterra. Tra i primi eventi a essere organizzati il partecipatissimo lunch al numero 10 di Downing Street, con il Primo Ministro inglese Rishi Sunak e la First Lady Jill Biden.