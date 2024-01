Fonte: IPA La Principessa Kate Middleton

Un felice compleanno per Kate Middleton, che ha compiuto 42 anni e potrebbe ricevere ben presto un regalo di gran prestigio da Re Carlo III. Suo suocero, per quanto titoli familiari trovino di certo zero spazio sui tabloid, considerando il prestigio della Famiglia Reale, sarebbe infatti sul punto di garantirle un nuovo titolo prestigioso, quello di Royal Lady of the Order of the Garter.

Il regalo di Re Carlo

La stampa britannica non sembra avere dubbi: Re Carlo vorrebbe concedere uno dei titoli più prestigiosi di corte alla moglie di suo figlio William. Kate Middleton sarà la nuova Dama dell’Ordine della Giarretteria. Ecco com’è possibile tradurre correttamente Royal Lady of the Order of the Garter.

Si tratta di un titolo antichissimo e, per iniziare a comprenderne il valore, basti pensare che soltanto il monarca può conferirlo, esclusivamente. Indirizzato a pochi eletti. La Regina Elisabetta insignì a suo tempo il Principe William, così come due dei suoi figli, Anna ed Edoardo, per poi selezionare Camilla a inizio 2022.

Nuovi poteri per Kate Middleton

Nulla di ufficiale, al meno per il momento, ma i tabloid non lasciano adito a dubbi. Re Carlo III appunterà la nuora Kate Middleton con il titolo di Dama del’Ordine della Giarretteria. Un regalo di compleanno davvero prezioso, che non giunge in una lussuosa confezione da scartare ma è ben più importante di qualsiasi altro oggetto sulla sua lista dei desideri, probabilmente.

Cambierà il titolo e con esso anche l’esercizio di potere che la Principessa sarà in grado di sfoggiare. Non si tratta infatti di una nomina senza sostanza, anzi. Potrà esercitare un’influenza diretta su quelle che sono le decisioni chiave connesse alla Famiglia Reale. Sarà dunque più addentro alle vicende stringenti e attuali, come quelle istituzionali e amministrative della monarchia britannica.

All’esterno della corte, invece, Kate avrà modo di assegnare dei Royal Warrant. Si tratta di titoli molto importanti, riservati alle aziende commerciali fornitrici della famiglia Windsor. Ottenere tale privilegio vuol dire poter adoperare legalmente lo stendardo reale per i propri brand.

Un onore che non ricade sulla testa né del Principe William né della Regina Camilla. Una scelta che i giornali definiscono saggia, considerando l’impatto che le scelte di brand di Kate hanno sui sudditi della Corona britannica e anche all’estero. Restando nel solo ambito della moda, infatti, le sue scelte di look hanno un quasi immediato impatto sul settore fashion: “Tutto ciò che indossa diventa sold out, incrementando i fatturati di molte aziende“. Ecco cosa scrivono i tabloid e, sono certi, sua figlia Charlotte seguirà le stesse orme.

Tutto ciò aiuterà di certo la Principessa a ricucire la ferita subita per quanto riguarda la sua immagine pubblica. Il riferimento va alle rivelazioni del libro Endgame. In quelle pagine si è parlato dei commenti razzisti sul colore della pelle del primogenito di Harry e Meghan Markle, Archie. Sarebbero state parole pronunciate proprio da Kate Middleton e da Re Carlo III. Chi può dire se ciò sia vero o falso. Ad ogni modo, però, questo regalo rappresenterebbe per lei un nuovo step per mettersi alle spalle tutto ciò. Per un 2023 finito male, il 2024 non poteva iniziare meglio.