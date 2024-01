Kate Middleton, che fine ha fatto: è da Natale che non si vede

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è sparita dalla circolazione. È dal giorno di Natale che di fatto non si mostra in pubblico. Ci si aspettava che sarebbe tornata al lavoro appena i figli fossero tornati a scuola. Ma così non è stato.

Insomma, la domanda che circola insistentemente è: che fine ha fatto Kate Middleton? La Principessa del Galles sembra aver prolungato le vacanze più del solito. Infatti, è sua consuetudine tornare agli impegni di Corte subito dopo il suo compleanno, il 9 gennaio, in concomitanza con il ritorno a scuola di George, Charlotte e Louis. Ma a metà gennaio ancora non ha ripreso in mano la sua agenda di lavoro. Anche se ci diverse indiscrezioni sono trapelate da Palazzo sugli impegni della Principessa per il 2024.

William e Kate Middleton, viaggio in Italia nel 2024

Tra questi, pare ci sia anche un viaggio in Italia. Se confermato, sarebbe il primo ufficiale per William e Kate nel nostro Paese. I Principi probabilmente andranno a Roma la prossima primavera. Ma prima, stando a quanto riporta il Mirror, avrebbero in programma un altro viaggio all’estero per il mese di febbraio. La coppia starebbe definendo gli ultimi dettagli. La destinazione non è stata rivelata per motivi di sicurezza, ma pare che lo scopo del tour sia quello di ringraziare le truppe britanniche a nome della nazione. In effetti, sia William che Kate hanno diversi ruoli militari di rappresentanza, alcuni sono stati ereditati insieme ai titoli di Principe e Principessa del Galles.

William e Kate Middleton, l’agenda del 2024

Secondo quanto riferito da People, nel 2024 Kate prevede di continuare a promuovere il suo progetto “Shaping us”, dedicato alla prima infanzia. Mentre William porterà avanti la sua campagna a sostegno dei senzatetto e per il quarto anno consecutivo si occuperà dell’Earthshot Prize che nel 2023 lo aveva condotto a Singapore, senza sua moglie, impegnata nell’educazione dei figli. Ma è probabile che quest’anno sarà presente anche lei.

Kate Middleton sparita dalle scene

Al momento però Kate, e anche William, latitano. I Principi non sono stati ancora protagonisti di alcun evento pubblico. Fonti vicine a Palazzo sostengono che Lady Middleton stia seguendo i tre figli, e in particolare George, nel rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e che si stia concedendo un po’ di tempo da dedicare alla famiglia in generale. Nel 2023 infatti suo fratello James è diventato papà e lei ne avrebbe approfittato per conoscere il nipotino.

Kate Middleton di nuovo incinta?

Altre indiscrezioni, tutte da provare, sostengono che Kate possa essere di nuovo incinta. La Principessa ha appena compiuto 42 anni e il suo desiderio di diventare nuovamente mamma non lo ha mai nascosto. Come è accaduto nelle precedenti tre gravidanze, ha sofferto di forti nausee nei primi mesi. E questo malessere giustificherebbe l’assenza prolungata. Ma la quarta dolce attesa è più un sogno dei sostenitori di Lady Middleton che una realtà di fatto e nessun indizio, al momento, confermerebbe almeno in parte l’arrivo del quarto bebè. Se non questa sparizione che inizia ad essere ingiustificata.