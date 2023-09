Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Harry e Meghan Markle precipitano di nuovo nella bufera dopo che sono state ritrovate delle loro email con richieste altamente compromettenti. I documenti risalgono al loro viaggio a New York e rivelerebbero quanto la loro immagine sia costruita a tavolino. A ciò si aggiunga la polemica sui 14 voli aerei presi in 7 giorni che hanno suscitato l’indignazione di tutti gli ambientalisti, mentre i Sussex sono volati (appunto) in Portogallo per una vacanza romantica nella tenuta di Beatrice di York. Ma procediamo con ordine

Harry e Meghan Markle, le email scottanti

Tutto nasce dalla nuova serie di Netflix che vede Harry e Meghan Markle protagonisti. Ancora una volta i Sussex se la prendono con la Famiglia Reale e il Principe in particolare racconta di come suo padre Carlo lo abbia abbandonato coi suoi traumi dopo la morte di sua madre Diana. Tra le varie cose che troviamo nel documentario, c’è anche il viaggio che i Duchi hanno intrapreso qualche tempo fa a New York durante il quale hanno visitato una scuola.

Ecco, le email riguarderebbero proprio quella visita. Stando a quanto riportato dal Mirror, i Sussex avrebbero fatto delle richieste molto particolari e dettagliate affinché la loro immagine risultasse positiva e patinata. Gli assistenti di Harry e Meghan avrebbero richiesto alla scuola, che si trova in uno dei quartieri meno abbienti di New York, Harlem, di acquistare dei cuscini e un tappeto perché meglio si addiceva all’estetica della Duchessa.

Sempre stando al Mirror, “i file di posta elettronica mostravano che lo staff di Archewell apparentemente negoziava quali scuole la coppia avrebbe visitato, oltre a redigere più volte comunicati stampa per far sembrare l’apparizione più sostanziale e apportavano modifiche alle relazioni redatte dai dirigenti scolastici”.

Ma c’è dell’altro, i comunicati stampa e gli inviti alla stampa per presenziare agli eventi con Meghan e Harry erano distribuiti solo alle testate favorevoli a Meghan e patinate, tipo Vogue, le altre erano categoricamente escluse, in particolare tutta la stampa britannica era bannata e non solo per il contezioso aperto con Harry.

Altri documenti contenuti nelle email includevano un modulo di consenso per le riprese che vietava agli studenti della scuola elementare di Harlem di discutere o fare commenti negativi sul progetto o sulla visita di Harry e Meghan.

Harry e Meghan sono andati a New York nel settembre 2021 ma il primo scambio di email risale all’aprile del 2021. Questi documenti dimostrano come tutto sia stato costruito a tavolino perché la coppia sapeva che questo viaggio avrebbe fatto parte del loro documentario. Infatti, è stato ripreso da una troupe di Netflix.

Inoltre, le email mostrano che tre giorni prima della visita i rappresentanti di Archewell si sono messi in contatto con il Dipartimento dell’Istruzione della città di New York chiedendo loro di fornire ai loro avvocati un modulo di liberatoria per “ubicazione” e “apparizione”.

Harry e Meghan Markle, 14 aerei in 7 giorni

A questo scandalo se ne aggiunge un altro. L’utilizzo smodato che i Sussex hanno fatto degli aerei, salendo su ben 14 apparecchi in 7 giorni durante i loro spostamenti tra Stati Uniti e Germania per gli Invictus Games. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Harry e Meghan si fanno paladini della salute del pianeta e predicano stili di vita che salvaguardino l’ambiente, ma poi sono loro i primi a disattendere a queste buone norme anteponendo i propri interessi personali al bene della Terra. E un’altra bufera si abbatte catastrofica su di loro.