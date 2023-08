Harry, nuovo attacco alla Famiglia Reale. Ma è un fallimento

Fonte: Getty Images Harry

Harry sferra un nuovo attacco alla Famiglia Reale con la sua nuova serie, Heart Of Invictus, che è disponibile a partire da mercoledì 30 agosto su Netflix. Il Principe ancora una volta attacca suo padre Carlo ma questa volta gli esperti sono sicuri che la docu-fiction sarà un insuccesso.

Harry: “Mi hanno represso”

Harry sicuramente ha fatto bene i suoi calcoli e si è dimostrato molto abile a livello di marketing nel scegliere come data di uscita della sua serie Heart Of Invictus proprio il 30 agosto, ossia alla vigilia dell’anniversario di morte di sua madre Diana, scomparsa in un tragico incidente il 31 agosto 1997. Infatti, la nuova fiction di Netflix che lo vede protagonista mette in scena un Harry accusatorio che racconta di quanto sia stata dura perdere la madre quando era così piccolo. Cosa assolutamente comprensibile, peccato che poi aggiunga tutta una serie di recriminazioni contro Carlo, William e implicitamente contro la Regina Elisabetta.

“Ho perso mia madre così giovane”, racconta Harry nel suo documentario. La morte di Diana, il funerale diventato un evento mondiale hanno seriamente traumatizzato il giovanissimo Principe che ha convissuto col dolore e il lutto per troppo tempo senza poter esprimere i suoi sentimenti.

Quello che ha vissuto si chiama “stress post-traumatico” ci dice Harry. E prosegue: “Le cose sono peggiorate col ritorno dall’Afghanistan nel 2011. “I traumi sono riemersi”, riferendosi alla morte improvvisa di Diana nel 1997 e punta il dito contro suo padre perché non ha mai potuto parlare degli eventi tragici capitati alla madre.

“Li ho repressi come avrebbe fatto un bambino. Ma quando sono riemersi, non ho più potuto reggere, non potevo rimanere più lì al mio posto. Mi chiedevo cosa stesse succedendo. Le mie emozioni erano decuplicate”. Ma ciò che lo ha più spaventato è il fatto che nessuno lo ascoltava.

Harry tuona contro Carlo

Il Principe accusa la sua famiglia di averlo abbandonato nel suo dolore: “Non avevo strutture di supporto, rete, esperti che mi aiutassero a identificare cosa mi stava succedendo”. L’unica cosa che desiderava era cambiare ma non aveva nessuno a cui appoggiarsi. Per questo nel 2014 ha deciso di fondare gli Invictus Games, per creare appunto una rete, un sostegno rivolto a tutti coloro che avevano subito gravi traumi come lui. Nessuno doveva essere lasciato più solo coi suoi dolori.

Harry, la nuova serie è un fallimento

Malgrado ancora una volta Harry riveli dettagli scottanti sulla Famiglia Reale, gli esperti sono convinti che la sua nuova serie sarà un fallimento. L’entusiasmo dell’inizio è sparito. Il Principe ha perso credibilità e poi ormai è anni che campa con le accuse contro la sua famiglia, molte delle quali si sono rivelate false o distorte. Altro dettaglio significativo, nella fiction manca Meghan Markle e questa assenza ne ha già decretato l’insuccesso.