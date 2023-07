Fonte: IPA A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Harry e Meghan Markle in crisi profonda tra loro e con il resto del mondo. Mentre da Palazzo sarebbe arrivata un’ultima disperata telefonata di Carlo, i Sussex avrebbero deciso di lasciare la loro villa di Montecito da milioni di dollari per trasferirsi in un luogo più isolato. Nessuno infatti li vuole più, né le celeb di Hollywood che si tengono alla larga da loro né i vicini di casa comuni che si sono stancati della loro villania.

Harry e Meghan Markle, nuova casa lontano da tutti

Harry e Meghan Markle sono praticamente divisi in casa. Le loro carriere hanno preso vie differenti, ognuno di loro frequenta liberamente chi vuole, spaziando dalla guardia del corpo all’addetta della comunicazione, all’ex marito. Come è noto il Principe ha una sua camera d’albergo dove rifugiarsi quando nella villa in stile toscano l’atmosfera di insopportabile.

Ma la situazione è degenerata non solo all’interno della villa ma anche all’esterno, tanto che uno dei vicini di casa dei Sussex si è sfogato pubblicamente raccontando la maleducazione con cui lo hanno liquidato quando era andato a presentarsi e a dare loro il benvenuto.

Stando a quanto riporta l’Express, per salvare almeno le apparenze Harry e Meghan stanno cercando una nuova casa. Insomma, un trasferimento forzato verso un luogo meno abitato e più ameno dove non ci sono vicini cui rendere conto delle proprie mosse. La meta scelta dalla coppia pare sia Malibu.

Secondo fonti vicina alla coppia, Lady Markle e consorte starebbero cercando una residenza ancora più vicina all’oceano, perché Meg adora stare in spiaggia e vorrebbe che i suoi bambini trascorrano più tempo possibile in riva al mare. Inoltre, una casa affacciata sulla costa, permetterebbe ai Sussex di essere ancora più isolati, senza però perdere il contatto con la città. Da qui la scelta di cercare una nuova sistemazione a Malibu.

La villa di Montecito, dove hanno voluto precisare, si sono trovati molto bene, è stata però un ripiego. Cercavano infatti velocemente un nido dove rifugiarsi dopo aver abbandonato Londra. Harry ha confessato che per sei settimane nessuno sapeva che si erano già traferiti nella proprietà di lusso che conta 15 camere, oltre a piscine esterne, un parco giochi privato, uno spa e svariati ettari di giardino. Adesso cercano una casa ancora più grande, in modo da condurre vite separate senza disturbarsi a vicenda, dato che un divorzio per il momento sarebbe inopportuno e svantaggioso per entrambi.

Carlo, l’ultima telefonata disperata

Intanto però è circolata la voce che Carlo abbia telefonato a Harry per cercare di ricomporre la crisi. O meglio per trovare una soluzione definitiva e mettere a tacere i pettegolezzi che sono molto controproducenti per il Palazzo. Il contenuto preciso di questa chiamata, che a dir la verità nessuno ha confermato sia realmente avvenuta, non si conosce, ma stando alle indiscrezioni trapelate sul magazine New Idea, pare che il Re abbia preteso di parlare con Meghan per imporle di mettere fine alla crisi con Harry e di arrivare a un accordo di facciata. Oppure di permettere al marito di tornare a Londra da solo, non è chiaro in che posizione e con che ruolo, né se da divorziato o da ancora coniugato.

In ogni caso, una fonte vicina a Buckingham Palace avrebbe smentito la conversazione tra Carlo e Meghan. “Carlo non avrebbe mai contattato Meghan senza l’approvazione di Harry. Ma lo stresso e la preoccupazione per suo figlio e per i suoi nipoti, stanno molto provando il Re”.

La proposta però di far rientrare Harry in Inghilterra non incontra il favore di William e Kate Middleton che non intendono avere tra i piedi ancora una volta Harry col quale poi dovrebbero fare i conti, nel senso letterale del termine, per mantenere lui e i suoi figli. Di Meghan nemmeno si parla, tanto è invisa alla Famiglia Reale.