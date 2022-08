Meghan Markle, Harry vola via lontano senza di lei (ma la risposa per Netflix)

Fonte: IPA Harry è partito senza Meghan Markle: i motivi dietro al viaggio segreto

Il Duca di Sussex è stato avvistato in Mozambico, ma ad attirare l’attenzione non è di certo il viaggio in sé, ma è il fatto che sia senza la sua dolce metà e senza i loro figli. Meghan Markle, Archie e Lilibet, infatti, sono rimasti negli Stati Uniti mentre Harry è partito per un viaggio “segreto” molto importante per lui.

Meghan Markle, perché Harry è partito senza di lei

Tra i tantissimi impegni che occupano l’agenda e la vita di Harry e Meghan, c’è anche quello di tornare in Inghilterra. La coppia, infatti, a settembre sarà a Manchester per il One Young World 2022. Prima, però, per il Duca di Sussex è tempo di viaggiare da solo: nelle ultime ore, Harry è stato avvistato in Mozambico senza la compagnia della moglie Meghan Markle e dei suoi figli Archie e Lilibet.

Il motivo di questo viaggio in solitaria e decisamente inaspettato sta molto a cuore al fratello minore del Principe William: il Duca di Sussex ha percorso molti chilometri per arrivare alla meta, e lo ha fatto in qualità di Presidente dell’African Parks Network, un’organizzazione no profit che si occupa della conservazione dell’ambiente, gestendo parchi nazionali in tutto il continente, e con cui Harry collabora dal 2016.

Un viaggio che lo avvicina sempre di più a ciò che è stata sua madre, che aveva a cuore le giuste cause nel mondo. Il motivo per cui il figlio minore di Diana si è allontanato da casa senza la sua dolce metà, quindi, è tutt’altro che preoccupante. Anzi, i due innamorati sono pronti per essere i protagonisti indiscussi della docuserie dedicata a loro su Netflix , ed Harry è pronto a risposarla nuovamente per l’occasione.

Meghan e Harry, la docuserie per Netflix

Secondo quanto riportato dal New York Post, Netflix è pronto per trasmettere una docuserie dedicata proprio a Meghan Markle e ad Harry. Il prodotto, che dovrebbe uscire entro l’anno, riguarderà la loro vita di coppia in California: dal primo appuntamento fino al matrimonio, le premesse sul racconto della loro relazione sembrano essere già promettenti.

Dopo aver lasciato la Famiglia Reale, i due sono sempre di più sotto i riflettori e questa decisione ha fatto tanto discutere (come tante altre cose, del resto). I Sussex hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix nel 2020, e a quanto pare questa volta le telecamere sono entrate proprio nella loro abitazione di Montecito, in occasione di questo nuovo progetto per il quale sembra ci siano in palio ben cento milioni di dollari.

Inutile dire che il pubblico è in grande attesa, pronto per scovare ancora di più nella vita del nipote ribelle della Regina e di sua moglie; da quando la coppia si è lasciata alle spalle la precedente vita, ogni mossa fatta da Harry e da Meghan potrebbe essere vista come una minaccia nei confronti della Famiglia Reale. Il libro del Duca di Sussex, ad esempio, ha fatto discutere decisamente tanto. Un libro di memorie, completamente autobiografico, che ripercorre la sua infanzia e i più grandi segreti della famiglia più famosa del mondo, nonostante si dica che Harry abbia preservato la Regina Elisabetta da qualsiasi tipo di scandalo.