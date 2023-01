“Beatrice Borromeo ancora incinta”: tradita dal look

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Dopo la notizia della gravidanza di Charlotte Casiraghi, arriva l’indiscrezione che anche Beatrice Borromeo sarebbe incinta. La prova nell’outfit che ha sfoggiato alla sfilata di Dior durante la Paris Fashion Week, dove è spuntato un pancino sospetto, senza contare la posa protettiva delle mani che fanno pensare a una dolce attesa.

Beatrice Borromeo incinta come Charlotte Casiraghi

Se la gravidanza di Beatrice Borromeo venisse confermata, Carolina di Monaco nel 2023 diventerebbe nonna due volte. Infatti, pare proprio che sua figlia Charlotte Casiraghi aspetti il terzo figlio, il parto è previsto per la primavera e tutti sperano che sia femmina. E adesso anche le forme sospetto di sua nuora, fanno pensare che è in arrivo un altro bebè. Per il momento però l’unica gravidanza confermata ufficialmente è quella di Marie Chevallier, moglie di Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco.

Beatrice Borromeo incinta: tradita dal look di Dior

L’indiscrezione sulla gravidanza di Beatrice Borromeo è spuntata quando la giornalista si è presentata alla sfilata di Dior, di cui è brand ambassador. Beatrice naturalmente sfoggiava un outfit interamente firmato dalla maison, appartenente alla collezione autunno-inverno 2021: camicia in voile bianco trasparente, giacca in tweed con cintura sottile portata a vita alta, minigonna in tweed, indossata senza calze e con stivali coordinati al ginocchio, giaccone a cappa senza maniche e cappello nero con veletta.

Il look, griffatissimo, era impreziosito da un paio di orecchini, creati da Buccellati, in oro bianco e diamanti, che valgono 6.630 euro circa.

Come sempre Beatrice Borromeo si distingue per raffinatezza ed eleganza. Più volte entrata in competizione con la cognata, Charlotte Casiraghi in fatto di moda, difficilmente resta in secondo piano.

Beatrice Borromeo, il sospetto della gravidanza

La moglie di Pierre Casiraghi è apparsa raggiante e sorridente alle sfilate. E ha condiviso le foto sul suo profilo Instagram dove molti dei suoi follower si sono insospettiti per alcune rotondità. La Borromeo infatti sembra nascondere sotto la cappa un pancino sospetto che farebbe pensare all’inizio di una gravidanza. Inoltre, tiene spesso le mani sul ventre come a proteggerlo e ad accarezzarlo, un gesto spesso compiuto da chi è in dolce attesa.

In molti commentano su Instagram: “Può essere che mi sbagli, ma è incinta”. “È di nuovo incinta?”, si chiedono in molti. Beatrice Borromeo è infatti già mamma di Francesco e Stefano, nati dal matrimonio con Pierre Casiraghi. Dunque, se la gravidanza fosse confermata, la coppia aspetterebbe il loro terzo figlio, proprio come Charlotte Casiraghi, anche lei madre di due maschietti. Chissà pure Beatrice e Pierre sperano nell’arrivo di una femminuccia.

Naturalmente, la Borromeo non ha né confermato né smentito per il momento la dolce attesa. Ma in molti hanno avuto l’impressione che un bebè sia in viaggio. C’è da domandarsi se Carolina di Monaco in questo caso abbia accolto positivamente questa gravidanza, differentemente da quanto è accaduto per quella di sua figlia Charlotte. Infatti, circolano voci che la sorella di Alberto di Monaco non abbia gradito la lieta notizia della figlia, perché è in crisi con suo marito Dimitri Rassam.