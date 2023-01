Charlotte Casiraghi incinta per la terza volta, il primo look premaman

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Charlotte Casiraghi è tornata per la prima volta in pubblico dopo la notizia della sua terza gravidanza, per altro non ancora confermata ufficialmente. L’ultima volta che l’abbiamo vista a un evento ufficiale era in compagnia di sua zia Charlene di Monaco e le forme arrotondate ancora non si vedevano.

Charlotte Casiraghi torna in pubblico dopo la notizia della gravidanza

Charlotte Casiraghi dunque si è presentata al 45esimo Festival del Circo di Montecarlo, uno degli appuntamenti più attesi del Principato, di cui è patrona Stéphanie di Monaco dal 2006, e ha sfoggiato il suo primo look premaman, se così vogliamo definirlo.

La figlia di Carolina di Monaco era accompagnata all’evento da suo figlio, Raphaël Elmaleh, nato dalla relazione con il comico Gad Elmaleh, in una delle sue rarissime apparizioni pubbliche, dato che l’attore non vuole che il bambino compaia sui media e venga fotografato. Charlotte ha anche un altro figlio, Balthazar Rassam, avuto col marito Dimitri Rassam. La coppia ora sta per avere il secondo bebè.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi, look premaman di Chanel

Dunque, Charlotte Casiraghi ha scelto di indossare per la sua prima uscita in dolce attesa un cappotto nero a scacchi bianchi, firmato Chanel, di cui è brand ambassador. Per la maison francese ha anche sfilato in passerella a cavallo. Sotto il giaccone, portava un maglione nero a collo alto e dei pantaloni morbidi, stivaletti con punta arrotondata non troppo alti.

Un outfit casual e nel contempo ultra chic che stava divinamente a Charlotte. Soprattutto è perfetto per nascondere le forme arrotondate della gravidanza dietro ai volumi ampi e morbidi dei capi.

Charlotte Casiraghi incinta, il segreto della collana

Ma un dettaglio conferma la dolce attesa. Infatti, la figlia di Carolina portava al collo una lunga collana, una sorta di chiama angeli che si indossa in gravidanza. Solo che il suo è la versione lusso, alla catena è appesa una croce in ametista, pietra che secondo la cristalloterapia aiuta a ritrovare equilibrio e tranquillità nei primi mesi della maternità.

Fonte: Getty Images

La Casiraghi è apparsa in splendida forma e sorridente, molto orgogliosa di partecipare all’evento col figlio più grande. I due sono stati accolti al circo da un clown e hanno posato per le foto di rito con Stéphanie di Monaco, suo figlio Louis Ducret e il giornalista, amico dei Grimaldi, Stéphane Bern.

Charlotte avrebbe comunicato la gravidanza a sua madre Carolina e al resto della famiglia durante la festa di capodanno e secondo fonti vicine a Palazzo spera che questa volta si tratti di una femminuccia. Pare che Carolina non abbia ben accolto la terza dolce attesa della figlia, a causa dei problemi che quest’ultima ha con suo marito Dimitri, sempre sull’orlo della crisi. Mentre Charlotte ha potuto contare sul sostegno di Charlene di Monaco, che, stando sempre a indiscrezioni, ha saputo in anticipo la lieta notizia durante la visita al villaggio di Natale di Montecarlo.