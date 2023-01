Charlotte Casiraghi incinta: la foto che l’ha tradita con Charlene di Monaco

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Charlotte Casiraghi è incinta per la terza volta e avrebbe dato alla famiglia Grimaldi il lieto annuncio col marito Dimitri Rassam durante la festa di capodanno. Ma probabilmente Charlene di Monaco sapeva già della gravidanza prima di Natale. Un semplice gesto, immortalato in una foto, l’avrebbe tradita.

Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio

Charlotte Casiraghi aspetta il suo terzo figlio, infatti è già mamma di Raphaël Elmaleh, 9 anni, nato dall’amore con l’attore Gad Elmaleh, e di Balthazar Rassam, 4 anni, avuto dal marito Dimitri Rassam. Dunque, la coppia è in procinto di avere il secondo figlio insieme. Charlotte, dopo due maschi, spera sia una femminuccia. A diffondere la notizia della gravidanza è stato il magazine Voici che ha anche rivelato che la rampolla ha comunicato a Charlene e Alberto di Monaco e a sua madre Carolina di essere incinta durante la festa dell’ultimo dell’anno.

A dir la verità manca l’annuncio ufficiale, ma è altamente probabile che l’indiscrezione sarà confermata a breve, anche perché Charlotte Casiraghi ha sempre desiderato una famiglia grande, seguendo l’esempio di sua madre Carolina di Monaco che ha avuto quattro anni.

Charlotte Casiraghi incinta, tensioni con Carolina di Monaco

L’accoglienza di questa gravidanza a Palazzo non è stata priva di tensioni, in particolare da parte di Carolina che pare sia preoccupata da come vanno le cose tra la figlia e Dimitri. Si è più volte parlato di crisi tra la coppia e Carolina teme che questo secondo figlio sia stato concepito per rimettere a posto le cose.

Ma è anche vero che la sorella di Alberto di Monaco si è dimostrata fin da subito premurosa verso Charlotte, tanto che l’ha dispensata dal partecipare ai funerali dell’ex vescovo di Montecarlo, molto legato alla famiglia Grimaldi. Una precauzione questa per evitare che la figlia si stancasse troppo sia per tornare nel Principato sia per presenziare all’intera funzione, ma anche per evitare che si spargesse la notizia della gravidanza con foto corredate delle rotondità.

Charlotte Casiraghi incinta, si tradisce con Charlene di Monaco

A proposito di scatti rubati, pare che Charlene di Monaco sapesse della dolce attesa di Charlotte Casiraghi ben prima dell’annuncio di capodanno. Infatti zia e nipote hanno visitato insieme prima delle Feste il villaggio di Natale, allestito nel Principato. Con loro c’erano anche Jacques e Gabriella, figli di Charlene, e Mélanie-Antoinette de Massy, cugina dei Grimaldi.

Se le curve della gravidanza erano già un po’ visibili, Charlotte le aveva ben nascoste sotto il cappotto, ma è stata sorpresa dai fotografi mentre guardava sorridendo la pancia durante una conversazione con sua cugina che ha rivolto lo sguardo sulle rotondità della Casiraghi. Charlene camminava poco distante da loro, quindi è probabile che abbia sentito ciò di cui parlavano le due donne, venendo così a conoscenza del dolce segreto della nipote. Motivo per cui alla festa di capodanno è arrivata preparata alla notizia della gravidanza e non ci sono stati malumori o gelosie da parte sua. Circola voce infatti che anche Charlene e Alberto vorrebbero un altro bebè.