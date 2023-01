Stephanie di Monaco, l’inaspettata ascesa mette in ombra Charlene e Carolina

Fonte: Getty Images Festa del Principato, Charlene di Monaco sbaglia look. Occhi puntati su Stephanie

Bella e ribelle lo è sempre stata, ma sempre all’ombra di sua sorella Carolina, prima, e di sua cognata Charlene, dopo. Oggi, però, Stephanie di Monaco è diventata una figura di spicco della Famiglia Reale monegasca, e il Principe Alberto non riesce proprio a fare a meno del suo sostegno. Con il ritorno del Circo di Monte Carlo, dopo due anni di stop a causa della pandemia, è lei la star assoluta, e per l’occasione ha schierato anche i suoi figli. Abbandonate da tempo le pagine dei rotocalchi, la Principessa, che diventerà presto nonna, si dedica a tempo pieno ai suoi impegni pubblici, rubando la scena a tutti.

Stephanie di Monaco, il sostegno costante del Principe Alberto

Ha tentato la strada della musica, della moda, dello sport, ma, alla fine, la sua più grande passione resta il mondo circense. Stephanie di Monaco, che dal 2005, dopo la morte di suo padre, il Principe Ranieri, è la presidentessa del Festival internazionale del Circo di Monte Carlo, ha inaugurato anche l’edizione del 2023, la 45° nella storia del Principato, dopo due anni di fermo per la pandemia mondiale.

Completo rosso fiammante, maglia bianca, e affiancata da suo fratello, Alberto, che da sempre la sostiene in ogni sua iniziativa. Non solo, per l’occasione è stata accompagnata anche dalla figlia minore, Camille Gottlieb, e dal figlio Louis Ducruet e sua moglie Marie, che diventeranno presto genitori.

Tutti per sostenere Stephanie nel suo giorno più importante, che dà il via ai grandi eventi di Monaco di questi dodici mesi. Seguiranno altri appuntamenti con il circo, alcuni dei quali, sempre promossi dalla Principessa, saranno a scopo benefico.

Fonte: IPA

La scalata di Stephanie oscura Carolina e Charlene

Stephanie di Monaco brilla di luce propria, e, infondo, lo ha sempre fatto, cercando di trovare la sua strada, e aggirare la pesante ombra delle donne di casa Grimaldi, da sua madre Grace Kelly, a sua sorella Carolina, con la quale ha sempre avuto un rapporto difficile, sino a sua cognata, Charlene, che, invece, sembra sia sua amica e confidente. Proprio Stephanie si è presa cura di Jacques e Gabriella durante i mesi difficili della malattia della Principessa, un gesto che non possiamo certo dimenticare.

E, da sempre, i giornali dicono che Alberto abbia una predilezione per lei, la sorella minore, che ha sempre difeso e che vuole spesso al suo fianco, quando sua moglie non è presente. Tanto da nominarla Commendatore dell’Ordine di San Carlo, la più alta onorificenza del Principato di Monaco, per il suo impegno verso i malati di AIDS.

Ribelle sì, ma dal cuore d’oro, tanto che Stephanie piace sempre più ai sudditi, e ruba la scena a Carolina, sempre più isolata e distante dal resto della famiglia, e a Charlene. Un’inaspettata ascesa, di una donna che, nonostante le burrascose vicende sentimentali, è riuscita a cucirsi un ruolo a Monaco, senza sgomitare ma lavorando sodo.

Un momento d’oro per lei, che, a breve, diverrà nonna della sua prima nipotina, e continua, instancabile, a servire il suo regno, scegliendo con cura le cause da sostenere, e dedicandosi ad esse a tempo pieno.