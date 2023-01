Charlotte Casiraghi incinta: anche la suocera non ne vuole sapere del bebè

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio, manca solo la conferma ufficiale, ma anche sua suocera Carole Bouquet prende le distanze e fa sapere velatamente che non intende prendersi cura del nipotino a tempo pieno.

Charlotte Casiraghi incinta per la terza volta

Charlotte Casiraghi starebbe affrontando la terza gravidanza. Infatti, è già mamma di Raphaël Elmaleh, nato dall’amore per l’attore Gad Elmaleh e visto di recente al Festival del Circo di Montecarlo con Stéphanie di Monaco, e Balthazar Rassam, avuto col marito Dimitri Rassam. Dunque, il bebè in viaggio sarebbe il secondo per la coppia.

Secondo indiscrezioni di Voici, la Casiraghi avrebbe annunciato la gravidanza alla famiglia durante la festa di capodanno e sua madre Carolina di Monaco non l’avrebbe presa bene. La Principessa sarebbe preoccupata, perché la figlia e il marito sono in perenne crisi e l’arrivo di un altro figlio complicherebbe ulteriormente la situazione, anziché risolverla.

Dunque, questa dolce attesa non ha trovato l’accoglienza che forse ci si aspettava. Malgrado ciò, Charlotte è apparsa splendida e raggiante alla sfilata d’alta moda di Chanel dove ha indossato il tailleur rosa della primavera.

Charlotte Casiraghi, l’avvertimento di sua suocera Carole Bouquet

Adesso, però, altre nubi si addensano all’orizzonte. Oltre alla contrarietà di Carolina di Monaco, Charlotte e Dimitri se la devono vedere con la mamma di lui, la bellissima attrice, Carole Bouquet, che in un’intervista a France Dimanche parlando del rapporto coi figli ha lanciato un monito alla coppia in attesa del secondo bebè.

Fonte: Getty Images

Classe 1957, Carole Bouquet ha due figli, Dimitri Rassam, marito di Charlotte Casiraghi, e Louis Giacobetti. Ricordando quando erano piccoli, l’attrice ha raccontato: “Nei loro confronti ho fatto tante cose, la domenica organizzavo spettacoli di marionette, pic nic in salotto”. Ma adesso che sono adulti, quasi non li sente più. “La domenica non mi chiamano più”. Anche perché adesso tocca a loro organizzarsi secondo le esigenze dei loro figli. D’altro canto, alla Bouquet non spiace questa “trascuratezza”, anzi in qualche modo si sente sollevata, perché non ha più le energie di una volta e non riuscirebbe e a fare tutto quello che faceva prima.

Adesso preferisce fare la nonna e spiega perché: “Cucinare, organizzare, programmare le attività, a dire il vero, avevo più tempo per quello quando ero più giovane, pur lavorando molto… Oggi, lavorando altrettanto, se non di più, tra teatro, riprese, vino e Chanel, non ho più la stessa energia”. E precisa: “Ma sono felice di essere nonna proprio per questo, perché ho meno doveri nei confronti dei miei nipoti“.

Carole Bouquet è diventata nonna grazie a suo figlio Dimitri Rassam. Ha infatti due nipoti Balthazar e Darya, nata da una precedente relazione di suo figlio con la modella Masha Novoselova.

Ma la precisazione dell’attrice circa le minori responsabilità dei nonni sembra essere indirizzata proprio al primogenito e a sua moglie Charlotte Casiraghi che aspetterebbe un altro bambino. Come a dire che non possono contare sul suo aiuto col neonato, perché ha troppi impegni e non avrebbe le energie sufficienti per occuparsi a tempo pieno di un bimbo piccolo. Tocca ai genitori organizzare il loro tempo in considerazione delle esigenze dei figli. Dunque anche lei ne prende le distanze.