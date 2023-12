Maria Zaffino è stata per anni uno dei volti più amati di Amici. Una ballerina meravigliosa e di gran talento, che si è sempre contraddistinta per una dolcezza propria di pochi. Non è un caso che fosse soprannominata “l’angelo biondo” e che per lei gli allievi del talent di Maria De Filippi stravedessero, eppure a un certo punto è uscita dal programma. Oggi a distanza di tanto tempo ha ripercorso quel periodo, raccontando la verità sull’addio ad Amici.

Perché Maria Zaffino ha lasciato Amici di Maria De Filippi

In tanti sono rimasti delusi quando, dopo tanti anni, Maria Zaffino ha lasciato Amici. Erano i tempi di Maura Paparo e Garrison, di coreografie in cui danzava Kledi Kadiu e anche Gianni Sperti, di uno show che ancora non aveva cambiato volto. Nella sua ultima intervista a Fanpage, la ballerina e coreografa ha raccontato la verità sull’addio al talent: “Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera – ha ammesso -. Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così”.

Distaccarsi da una realtà professionale che inevitabilmente era diventata un po’ come una famiglia non è stato semplice. La Zaffino ha ammesso che dopo aver chiuso questo importante capitolo della sua vita si è un po’ chiusa in sé stessa, ma continuando a concentrarsi sulla danza. “Non ho voluto parlarne per un po’” ha ammesso, ricordando come l’affetto del pubblico non si sia mai spento. Ancora oggi c’è chi le chiede di tornare nel talent.

E a questa domanda l’unica risposta possibile è: “Chi lo sa”. “Se mi chiamassero, ci andrei molto volentieri – ha spiegato nell’intervista -. Magari come giudice, dato che ho un bagaglio molto grande. Insegno da una vita, prima di Amici ho fatto 13 anni di televisione, ho ballato con i ballerini più bravi al mondo”.

Il rimpianto per Maurizio Costanzo

L’intervista è stata l’occasione per ripercorrere l’avventura ad Amici, un periodo felice in cui Maria Zaffino ha potuto far conoscere il proprio talento e la propria personalità a un pubblico enorme, che non ha mai smesso di esprimerle affetto. È stata anche un’occasione per ricordare la grande amicizia con Gianni Sperti – qualcuno credeva che avessero un flirt, da lei smentito -, oltre all’amore sbocciato con l’ex allievo del talent Michele Maddaloni.

Oggi Maria Zaffino vive dedicandosi alla sua accademia di danza e alla famiglia, alla quale si è aggiunto due anni fa il nipotino Leonardo che l’ha resa nonna giovanissima (aveva soltanto 44 anni). E se c’è un unico rimpianto a cui pensa con amarezza è quello di non aver più visto Maurizio Costanzo: “L’unico pentimento che ho è di non essere tornata a salutare Maurizio Costanzo. Quello sì. Lui per me è stato sempre un papà. Ero attaccatissima a lui. Per me era intoccabile. Quando ho partorito, gli ho portato la bambina, lui le ha dato un bacio sulla fronte e le ha detto: ‘Buona vita Chiara’. In diretta a Buona Domenica disse: ‘Salutiamo la nostra Maria Zaffino che ha partorito’. Costanzo era una persona speciale. Quando ho saputo della sua morte, per me è stato un trauma”.