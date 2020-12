Chi è Deddy di Amici 2020

editato in: da

Si è presentato al talent come Deddy, ma il suo vero nome è Dennis Rizzi. Il nuovo allievo di Amici di Maria De Filippi nella puntata di sabato 28 novembre 2020 ha sfidato un cantante già nella scuola, Giulio Musca, che non è riuscito però a difendere il proprio banco e ha dovuto cederlo al suo sfidante.

Classe 2001 e originario di Settimo Torinese in provincia di Torino, Deddy, è uno dei nuovi cantanti della scuderia di Rudy Zerbi, che con l’ingresso del ragazzo nella scuola si è ritrovata con un banco in meno.

Il ragazzo si è presentato con un brano dal titolo Nella Notte, che ha letteralmente conquistato tutti, sia il pubblico che la giudice convocata per l’occasione, convinta di assegnargli il banco.

“Mi dispiace molto vedere i volti le lacrime dei suoi compagni – ha detto non appena ha conquistato la maglia -. Spero di riuscire ad inserirmi bene nella classe, di riuscire a farmi accettare e di essere accettato da loro”

Dennis ha cominciato ad appassionarsi alla musica fin da piccolo: il suo sogno infatti è sempre stato quello di fare il cantante. Nel frattempo però, dopo aver terminato gli studi, trova lavoro come barbiere nella sua città.

Il suo obiettivo rimane comunque la musica e proprio per questo decide di partecipare ai casting per la nuova edizione di Amici. Deddy ha già pubblicato il suo primo album, dal titolo Forti e Fragili, il 20 ottobre 2020 su Spofity. Ma oltre che ad essere conosciuto per la sua partecipazione ad Amici, è anche molto seguito sui social. Infatti, il suo profilo Instagram vanta ben 23 mila followers e già sono nate molte fanpage a supporto del giovane artista.

Ma nonostante Dennis sia molto attivo sulla sua pagina ufficiale, della sua vita privata non si sa molto. Il ragazzo infatti sembra molto riservato, ma non ha perso l’occasione per ringraziare del supporto i suoi cari e i suoi fan: “Oggi inizia una nuova avventura insieme… Sono infinitamente grato ad Amici per questa grande opportunità! Grazie di cuore alla mia famiglia, al mio team, e a tutte le persone che hanno sempre creduto in me…vi voglio bene ❤️”.