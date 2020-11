Chi è Giulio Musca di Amici 2020

editato in: da

Pugliese, 26 anni, Giulio Musca è nato nel 1994 ed uno degli allievi della classe di canto di Amici 20.

Il giovane cantautore vive in Puglia con i suoi genitori e lavora in una concessionaria per veicoli industriali: a presentarlo sul palco di Amici 20, nel corso della prima puntata, è stata Maria De Filippi, che ne ha raccontato alcuni cenni biografici e ne ha tracciato un breve profilo caratteriale. “Fa fatica a descriversi come artista – ha spiegato la presentatrice – perché dice: la mia musica sono io e parla di me”.

Sul palco della trasmissione ha presentato un suo pezzo suonato al pianoforte, solo nella parte iniziale, da lui stesso. Una voce molto interessante e una bella interpretazione, che però non convince tutti. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nel corso dell’esibizione hanno abbassato la leva togliendo la base, è stata Arisa a voler scoprire di più rialzandola: “ A vederti vis a vis mi trasmetti un tormento, un’instabilità, un’urgenza – ha detto la cantante e insegnante di Amici 20, per poi aggiungere rivolta a Maria – e quindi io lo prendo”. Giulio Musca così è entrato a far parte della scuola più famosa della tv. Si è potuto rimettere alla prova nel corso della puntata successiva con Can’t Stop The Feeling di Justin Timberlake, un’interpretazione molto energica – come del resto richiede il brano – e che ha coinvolto i presenti.

Non si conosce molto della vita privata di Giulio Musca, che anche sul profilo Instagram non condivide molte foto: la pubblicazione di nuove immagini è ferma da più di un anno.

Per lui, però, questa non è la prima partecipazione ad Amici. Già nel 2015 infatti aveva tentato l’ingresso nella scuola insieme alla band i Kayssah non riuscendo però a superare i casting. Il gruppo era nato nel 2013 a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi e, all’inizio, aveva suonato soprattutto presentando cover e con il primo nome di The Bad Hooligans.

Questa volta Giulio Musca, però, ha tentato l’ingresso da solista ed è seguito da Arisa, alla prima esperienza come insegnante ad Amici. Insieme a lei a completare il corpo docenti della sezione canto: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.