Amici 20, svelati i nomi dei nuovi professori della scuola

editato in: da

Le lezioni nella scuola più famosa d’Italia stanno per iniziare con un corpo docenti parzialmente rinnovato: la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi infatti ha in serbo qualche novità, con qualche volto nuovo che affiancherà i professori ormai storici.

Per la gioia di tutti gli appassionati, il talent show tornerà in onda su Canale 5 a partire da sabato 14 novembre alle 14.10. Come di consueto, si inizierà con gli appuntamenti pomeridiani, dove saranno selezionati i cantanti e i ballerini che andranno a formare la classe di Amici. Poi si proseguirà con la fase del Serale, che si svolgerà appunto in prima serata, quando gli allievi della scuola si giocheranno il tutto per tutto per vincere l’ambito trofeo.

Novità anche per quanto riguarda le puntate del day time, che da Real Time saranno spostate su Italia 1 nella fascia pre serale, alle 19. Ma i cambiamenti non finiscono qui.

Nel corpo docenti di Amici dovrebbero figurare due new entry: già nelle scorse settimane infatti era circolato il nome di Lorella Cuccarini, confermate poi dal settimanale Oggi. La conduttrice, che non è stata riconfermata alla conduzione della trasmissione La vita in diretta, sarebbe pronta a rimettersi in gioco in questa nuova avventura, lasciandosi alle spalle l’esperienza turbolenta con Alberto Matano.

La Cuccarini quindi abbandonerà i panni da conduttrice per indossare quelli di insegnante di danza, andando a sostituire Timor Steffens. Nella sezione ballo poi sarebbero confermate le storiche maestre Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio anche riguardo ai professori di canto ci sarebbero dei cambiamenti in vista: accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nel corpo docenti dovrebbe entrare una famosa cantante del panorama italiano. Si tratterebbe di Arisa, pronta a quanto pare a prendere il posto di Stash, che a breve diventerà papà.

Dopo l’esperienza come giudice di X Factor, la vulcanica artista potrebbe tornare quindi in un altro talent, seduta nuovamente dietro una cattedra, questa volta per giudicare i ragazzi di Amici.

L’ufficialità del nuovo cast comunque arriverà presto: sabato 14 novembre infatti Maria De Filippi presenterà le new entry, che andranno ad arricchire, ognuna nella sua categoria, il corpo docenti del talent show amatissimo dal pubblico.