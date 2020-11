Chi è Letizia Bertoldi (La Lirica) di Amici 2020

editato in: da

Vent’anni, nata il 12 settembre del 2000 a Bologna, Letizia Bertoldi è una delle allieve della classe di canto dei Amici 20. In arte La Lirica ha iniziato a dedicarsi alla musica a soli sette anni, iniziando a studiare flauto trasverso per poi, a dodici anni, dedicarsi al canto lirico.

Letizia è stata presentata ad Amici 20 dalla conduttrice Maria De Filippi: “Vent’anni, bolognese, cantante lirica – ha detto la showgirl – campionessa di pattinaggio a rotelle, ma l’amore per la musica lirica ha preso il sopravvento già da quando aveva otto anni”. Poi la presentatrice ha aggiunto che è un soprano lirico leggero che ama anche la musica pop. Ecco le definizioni che Letizia Bertoldi ha dato di sé alla redazione di Amici: “Si definisce permalosa, maniaca del controllo e ansiosa: la più grande preoccupazione infatti è che l’ansia possa pregiudicare le esibizioni qui ad Amici”.

Letizia si è presentata con il brano La regina della notte da Il flauto magico di Mozart.

Una voce potente, un’interpretazione intensa e decisa, in cui la giovane cantante ha mostrato tutta la sua capacità di gestione della voce accompagnata solo da un pianoforte e suscitando l’entusiasmo del pubblico. Soddisfatta Arisa che senza alcuna esitazione le ha dato il banco e le ha permesso di accedere alla scuola. Poi si è poi nuovamente presentata sul palco la settimana successiva con il brano di Diodato Che vita meravigliosa, in cui si è messa alla prova in un pezzo di musica leggera e il risultato è piaciuto.

Studentessa di Antropologia all’Università di Bologna, ha fatto parte della squadra Fly Roller di pattinaggio, altra sua grande passione. Nel corso degli anni si è anche esibita sui palcoscenici dei teatri.

Letizia Bertoldi ha un account su Instagram dove condivide scatti di vita quotidiana e della sua presenza ad Amici. In merito alla nuova avventura ha scritto proprio sul social: “Ringrazio tutti ancora per il sostegno, essere entrata nella scuola di Amici è una grande emozione. Sarà una sfida difficile, una bella impresa perché uscirò dalla mia comfort zone, ma proverò a dare il massimo con tutte le forze. Farò pop oltre alla lirica, quindi sarà una grande sfida per me stessa!!!”