Fonte: IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero e Nek hanno presentato la finale di Dalla strada al palco in prima serata su Rai 1. Un’ultima puntata ha decretato la vittoria di Selma Ezzine. In questa “festa delle feste”, come è stata definita da Nek, 12 artisti in gara si sono esibiti nuovamente sul palco della trasmissione televisiva, provando a ottenere più punti della concorrenza per scalare la classifica finale dello show televisivo e portare a casa 10.000 euro in gettoni d’oro.

Tra coloro che hanno espresso il loro giudizio sulle performance in gara, anche tre giurati d’eccezione: Massimo Lopez, Ema Stokholma e Luca Argentero.

Katia Ricciarelli generosa. Voto: 7

Il 7 febbraio 2025 è andata in onda la finale di Dalla strada al palco, con la conduzione di Bianca Guaccero e Nek. Una serata ricca di sorprese in cui ogni artista in gara è stato accompagnato dalla presenza di un ospite speciale. Antonio Nicolosi, cantante lirico, che è passato dal servire ai tavoli in un locale di Piazza Navona al cantare sul marciapiede di fronte, e che durante la puntata ha potuto beneficiare della presenza di Katia Ricciarelli al suo fianco.

La magnifica voce lirica ha dimostrato tutta la sua generosità, provando a non sovrastare mai quella del compagno d’avventura più giovane. L’artista ha svelato che, nel passato, anche lei si è esibita in luoghi non comuni: “Ho cantato dappertutto… Anche nelle carceri, nei circhi equestri, all’ospedale. Mi piaceva tanto”. Katia Ricciarelli ha aggiunto che, in passato, si era fermata per strada proprio catturata dalla voce di Antonio Nicolosi.

Selma inarrivabile. Voto: 9

La seconda concorrente a calcare il palco è stata proprio la vincitrice: Selma Ezzine, che ha cantato insieme a Big Mama. Le due artiste hanno scelto di esibirsi sulle note del brano che la cantante aveva già portato nella serata delle cover dell’ultimo Festival di Sanremo: Lady Marmalade. Anche in questo caso la performance è stata un successo e Selma ha ottenuto 841 punti.

Proposta di nozze in diretta. Voto: 7

Tra i finalisti dell’edizione 2025 di Dalla strada al palco si trovava anche Domenico Vaccaro che, con le sue esibizioni da flag man ha davvero impressionato il pubblico presente in studio e a casa. Dopo la sua performance, però, Bianca Guaccero gli ha chiesto se volesse chiedere alla fidanzata, presente in studio, di sposarlo: “Vuoi fare qui?”. Il concorrente allora ha chiesto alla sua partner: “Amore mio mi vuoi sposare?”. Una proposta un po’ indotta, ma pur sempre romantica.

Bianca Guaccero riprende Nek. Voto: 6

Bianca Guaccero ha scelto per l’ultima puntata di Dalla strada al palco un abito lungo color argento molto luccicante, con spacco centrale e scollatura a V. La presentatrice televisiva ha diviso il palcoscenico, ancora una volta, con il suo compagno d’avventura Nek e i due hanno battibeccato per tutta la puntata, creando dei veri e propri siparietti divertenti, come quando il cantante ha indossato un capello a tre punte e la conduttrice gli ha detto: “Sembri male. Da noi così si dice”.

I due hanno scherzato anche sull’abbassamento di voce di Bianca Guaccero, da lei definito sexy, anche se Nek non sembrava del tutto d’accordo a riguardo: “In questo caso no”. Ma la conduttrice televisiva ha più volte bloccato il compagno d’avventura, prima che potesse svelare il risultato delle diverse votazioni, prendendo del tempo per la suspence: “Vogliamo sentire prima i nostri bimbi?”.

Nell’arco della puntata finale la presentatrice ha svelato anche cosa pensa di Filippo Neviani: “La cosa che mi ha colpita di più è la persona che è Filippo… Vera, pulita, per bene, genuina, umile e intelligente“. Anche Nek ha svelato che tra di loro non c’è stata competizione e si è creato un clima da vera e propria famiglia.