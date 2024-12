Bianca Guaccero, quanto è alta. Il segreto dei suoi look

Fonte: IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ha sempre dimostrato la sua bravura sorprendente nella conduzione di diversi programmi televisivi di successo, ma la showgirl è certamente dotata di un talento poliedrico, che va oltre alla semplice direzione e presentazione al pubblico di diversi programmi televisivi.

Nell’edizione 2024 di Ballando con le stelle, infatti, Bianca Guaccero ha dimostrato le sue capacità anche nel ballo, arrivando a conquistare sia il pubblico che la giuria, che le hanno fatto guadagnare la vittoria finale, in coppia con Giovanni Pernice che è diventato anche il suo compagno di vita.

In passato, invece, la conduttrice televisiva ha a lungo intrattenuto i telespettatori del pomeriggio Rai con la sua Detto Fatto, dove oltre al suo talento ha mostrato il suo gusto in fatto di stile, aiutato anche da un fisico e da un’altezza invidiabile.

Bianca Guaccero, l’altezza della conduttrice

Bianca Guaccero, vincitrice dell’edizione 2024 di Ballando con le stelle, è stata scelta in seguito per condurre il Prima Festival. Tutti questi impegni televisivi sono anche un’occasione per mostrarsi con dei look sorprendenti e che le donano. In ogni sua apparizione televisiva, infatti, la conduttrice riesce a mostrare il suo personale gusto in fatto di stile e la sua bravura nell’esaltare la sua bellezza con i giusti indumenti.

Bianca Guaccero è una vera e propria bellezza mediterranea, grazie ai suoi profondi occhi castani, ai capelli dello stesso colore e alla tonalità olivastra della sua pelle. Ma la conduttrice televisiva è anche piuttosto alta, visto che la sua altezza è di 1,70 centimetri e questa caratteristica fisica l’aiuta a slanciare ulteriormente la sua figura esile.

La presentatrice è infatti magrissima e ha un fisico davvero scolpito che le è tornato utile, nel corso della sua esperienza a Ballando con le stelle, per lanciarsi in diverse acrobazie e balli sfrenati.

Bianca Guaccero, il segreto dei suoi look

Bianca Guaccero è sempre bellissima, qualsiasi cosa indossi, anche perché riesce a selezionare sempre i capi d’abbigliamento che più le donano. La conduttrice televisiva ha un suo personalissimo modo di vestire e il segreto del suo look, in realtà, è la seduzione nascosta nella semplicità.

Spesso, infatti, Bianca Guaccero si è mostrata in pubblico con degli outfit dalla linea semplice e monocolore che, però, nascondevano dei dettagli seducenti. La conduttrice televisiva, infatti, ama i particolari sorprendenti come la schiena scoperta, i cut out e le scollature profonde, sempre indossate con la massima eleganza e accompagnate da altri elementi di abbigliamento chic.

La presentatrice tv indossa volentieri anche dei completi maschili, caratterizzandoli al massimo con la sua innata femminilità. Grazie alla sua altezza e alle gambe esili e slanciate, Bianca Guaccero appare bellissima anche con le minigonne che sfoggiava molto spesso nel corso delle sue apparizioni televisive a Detto Fatto. La conduttrice televisiva ama indossare questo capo d’abbigliamento in colori forti e fluorescenti che animano tutta la sua figura.

Quando non appare sulle scene Bianca Guaccero preferisce le scarpe sportive e comode a quelle col tacco, grazie anche alla sua altezza, confermando la semplicità che è caratteristica del suo stile.