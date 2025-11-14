Beatrice Arnera dopo le rivelazioni dell’ex: “Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore”

IPA Beatrice Arnera risponde alle dichiarazioni dell'ex Andrea Pisani

La fine della relazione tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani, seguito dalla nuova liaison di lei con Raoul Bova, continua a dominare le pagine di gossip. Un intreccio di vite e di sentimenti di cui si avvertono ancora gli strascichi, complici delle tempistiche davvero strette, ma anche interviste e dichiarazioni che gettano paglia sul fuoco. In ultimo, le rivelazioni dell’ex compagno dell’attrice, Andrea Pisani, in un’intervista al podcast BSMT. Rivelazioni a cui l’attrice ha deciso di rispondere, brevemente, con una storia su Instagram.

Le rivelazioni di Andrea Pisani al podcast di Gazzoli

Giovedì 13 novembre è uscito un nuovo episodio del podcast BSMT, di Gianluca Gazzoli. Fresco di conduzione a Sanremo Giovani, ha ospitato Andrea Pisani che, per la prima volta, ha parlato della fine dell’amore con la ormai ex Beatrice Arnera. Per chi segue il gossip la storia è abbastanza nota: dopo lo scandalo “occhi spaccanti” che ha travolto Raoul Bova, che si è separato da Rocio Munoz Morales, l’attore è stato paparazzato proprio con la Arnera. Peccato che fosse impegnata con Pisani, o almeno questo si sapeva.

Beatrice Arnera e Andrea Pisani stavano insieme dal 2021, hanno avuto insieme una figlia e in questi anni hanno condiviso sui social momenti divertenti della loro quotidianità. Cosa che ha portato loro un bel successo, anche tra i follower. Tanta gioia, tante risate, in un mix di romanticismo e ironia che a un certo punto ha subito una brusca battuta d’arresto.

Almeno è quanto emerge dal racconto di Pisani al podcast: “Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stravoluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più“, ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “Il terapeuta ci consiglia di allontanarci ma noi a breve avremmo cominciato a girare un film insieme. È stata durissima, sul set e fuori. Dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto. Lì è stata difficile“. Il comico avrebbe scoperto della nuova relazione della ex con Raoul Bova direttamente dalle pagine di gossip, subendo un duro contraccolpo: “Mi è caduto il mondo in testa”, ha ammesso.

La reazione di Beatrice Arnera

L’attrice si è sempre ben guardata dall’esporsi, anche quando hanno iniziato a circolare le voci (e le foto) sulla presunta relazione con Raoul Bova. Anche quando a LOL 6 l’ex si era lasciato andare a una battuta, in cui nominava l’attore. Ma stavolta Beatrice Arnera ha deciso di non restare a guardare, lasciandosi andare a una breve dichiarazione che ha affidato al suo profilo Instagram.

“Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare, non cerco consenso. Non mi interessa spettacolizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”, ha scritto in una storia pubblicata appena qualche ora fa. Una dichiarazione d’intenti ben chiara, che in fin dei conti resta in linea con quanto detto anche dall’ex compagno. La priorità deve essere la loro bambina, Matilde. Il resto è solo gossip.