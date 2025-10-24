Calendario dell’avvento 2025. Questo è il più venduto e se lo ha acquisti ora lo paghi pochissimo

24 giorni di attesa al Natale con 24 regali beauty strepitosi. Il calendario dell'avvento 2025 da avere lo trovate adesso in sconto

Foto di Laura Sandroni

Laura Sandroni

Beauty Editor

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Pubblicato: 24 Ottobre 2025 10:05

Calendario dell’avvento 2025. Questo è il più venduto e se lo ha acquisti ora lo paghi pochissimo
iStock
24 sorprese beauty da scoprire con fino a Natale, il calendario dell'avvento più glam è in sconto

Se è vero che il Natale, quando arriva, arriva, come diceva una popolare pubblicità, anche il tempo per decidere quale calendario dell’Avvento avere in casa o regalare arriva quando vuole, e il momento giusto è adesso. E anche se manca un ancora mese prima di poterlo utilizzare, le offerte a cui è impossibile resistere stanno già iniziando, e il calendario dell’avvento beauty di W7 è quello che tutte dovremmo acquistare adesso.

Ben 24 sorprese beauty da scoprire giorno dopo giorno, dal 1 Dicembre al giorno della vigilia, e che tra cosmetici e prodotti make-up sapranno come rendere ogni istante un giorno speciale, aspettando il Natale con stile e con un beauty look sempre nuovo e strepitoso.

W7
W7
Il calendario dell’avvento da avere adesso è in offerta
29,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il calendario dell’avvento di W7 è il regalo da fare e da farsi

Un dono perfetto da farsi e da fare, coccolandosi durante l’attesa del Natale e assicurandosi un mix di prodotti unici e assolutamente cool.

Ma cosa contiene questo calendario dell’Avvento firmato W7 che non dovreste perdervi per nulla al mondo? Ovviamente non possiamo dirvi cosa corrisponde a ogni giorno del calendario, ma possiamo dirvi che al suo interno potete trovare un assortimento curato nei minimi dettagli e che contiene tutto ciò che potreste desiderare, prodotti in formato standard e da viaggio, adatti a tutte le tonalità di carnagione e tipi di pelle!

Prodotti make-up che vanno dall’abbronzante, all’illuminante, ma anche a delle gocce di blush liquido eccezionali, e ancora ombretti, eyeliner, matite per labbra, lucidalabbra, rossetti, mascara, filtro illuminante, cipria, balsamo detergente Berry Clean, scrub labbra alla fragola, spray per capelli e per il corpo, dischetto struccante riutilizzabile e diversi accessori.

Piccoli doni unici e che scoprirete solo una volta aperta la casella del giorno corrispondente, tutti avvolti nella carta velina ed elegantemente impacchettati in confezioni regalo singole e numerate, dettagli che rendono il calendario dell’Avvento di W7 un oggetto must delle prossime settimane. Un mix dei prodotti più amati e consigliati del brand, quelli più virali e raccomandati ogni giorno. Piccoli doni per garantirsi un beauty look impeccabile, una pelle dall’aspetto morbido e setoso e un boost di bellezza e benessere che migliora il vostro look e che dona all’attesa del Natale ancora più magia e desiderio.

W7
W7
Il calendario dell’avvento da avere adesso è in offerta
29,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Perché avere il calendario dell’avvento di W7

Un modo diverso per vivere l’attesa del Natale 2025, con 24 sorprese per chi ama prendersi cura di sé a 360°, una sorpresa per ogni giorno dell’Avvento, da regalarsi o da regalare ad amiche, sorelle, mamme e a chiunque ami coccolarsi con prodotti di qualità e di tendenza.

Il regalo perfetto per chi ama utilizzare ogni giorno prodotti di qualità e che sappiano seguire i trend del momento, giocando con i colori e le texture e che soddisfano ogni gusto. Un calendario dell’avvento diverso, giocoso, colorato e accattivante, e che regala una coccola continua che vi accompagnerà per tutto il mese di dicembre, facendo sentire chi avrà la fortuna di averlo sempre curata e con un beauty look super cool.

24 sorprese per chi ama la bellezza e 24 giorni di attesa e di bellissime scoperte. Il regalo perfetto, sia che vogliate stupire qualcuno sia che vogliate dedicarlo a voi stesse, dopo tutto un calendario dell’avvento così ce lo meritiamo tutte e questo è il momento giusto per acquistarlo.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

 

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Cosmetici Natale