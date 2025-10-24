Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock 24 sorprese beauty da scoprire con fino a Natale, il calendario dell'avvento più glam è in sconto

Se è vero che il Natale, quando arriva, arriva, come diceva una popolare pubblicità, anche il tempo per decidere quale calendario dell’Avvento avere in casa o regalare arriva quando vuole, e il momento giusto è adesso. E anche se manca un ancora mese prima di poterlo utilizzare, le offerte a cui è impossibile resistere stanno già iniziando, e il calendario dell’avvento beauty di W7 è quello che tutte dovremmo acquistare adesso.

Ben 24 sorprese beauty da scoprire giorno dopo giorno, dal 1 Dicembre al giorno della vigilia, e che tra cosmetici e prodotti make-up sapranno come rendere ogni istante un giorno speciale, aspettando il Natale con stile e con un beauty look sempre nuovo e strepitoso.

Il calendario dell’avvento di W7 è il regalo da fare e da farsi

Un dono perfetto da farsi e da fare, coccolandosi durante l’attesa del Natale e assicurandosi un mix di prodotti unici e assolutamente cool.

Ma cosa contiene questo calendario dell’Avvento firmato W7 che non dovreste perdervi per nulla al mondo? Ovviamente non possiamo dirvi cosa corrisponde a ogni giorno del calendario, ma possiamo dirvi che al suo interno potete trovare un assortimento curato nei minimi dettagli e che contiene tutto ciò che potreste desiderare, prodotti in formato standard e da viaggio, adatti a tutte le tonalità di carnagione e tipi di pelle!

Prodotti make-up che vanno dall’abbronzante, all’illuminante, ma anche a delle gocce di blush liquido eccezionali, e ancora ombretti, eyeliner, matite per labbra, lucidalabbra, rossetti, mascara, filtro illuminante, cipria, balsamo detergente Berry Clean, scrub labbra alla fragola, spray per capelli e per il corpo, dischetto struccante riutilizzabile e diversi accessori.

Piccoli doni unici e che scoprirete solo una volta aperta la casella del giorno corrispondente, tutti avvolti nella carta velina ed elegantemente impacchettati in confezioni regalo singole e numerate, dettagli che rendono il calendario dell’Avvento di W7 un oggetto must delle prossime settimane. Un mix dei prodotti più amati e consigliati del brand, quelli più virali e raccomandati ogni giorno. Piccoli doni per garantirsi un beauty look impeccabile, una pelle dall’aspetto morbido e setoso e un boost di bellezza e benessere che migliora il vostro look e che dona all’attesa del Natale ancora più magia e desiderio.

Perché avere il calendario dell’avvento di W7

Un modo diverso per vivere l’attesa del Natale 2025, con 24 sorprese per chi ama prendersi cura di sé a 360°, una sorpresa per ogni giorno dell’Avvento, da regalarsi o da regalare ad amiche, sorelle, mamme e a chiunque ami coccolarsi con prodotti di qualità e di tendenza.

Il regalo perfetto per chi ama utilizzare ogni giorno prodotti di qualità e che sappiano seguire i trend del momento, giocando con i colori e le texture e che soddisfano ogni gusto. Un calendario dell’avvento diverso, giocoso, colorato e accattivante, e che regala una coccola continua che vi accompagnerà per tutto il mese di dicembre, facendo sentire chi avrà la fortuna di averlo sempre curata e con un beauty look super cool.

24 sorprese per chi ama la bellezza e 24 giorni di attesa e di bellissime scoperte. Il regalo perfetto, sia che vogliate stupire qualcuno sia che vogliate dedicarlo a voi stesse, dopo tutto un calendario dell’avvento così ce lo meritiamo tutte e questo è il momento giusto per acquistarlo.

