iStock Lettino rinfrescante, i migliori modelli

Anche i nostri amici a quattro zampe soffrono le temperature più calde dell’estate, quindi non c’è nulla di meglio per loro che trovare delle soluzioni per vivere bene anche quando la calura si fa sentire. Come i lettini rialzati che permettono ai cani di essere freschi e riposati, con cucce pensate a fargli affrontare l’estate con serenità: a loro, ma anche a noi.

In commercio si trovano tanti modelli, pensati per le diverse taglie e per le esigenze più disparate: resistenti, comodi e – soprattutto – sollevati dal pavimento in modo da permettere ai pelosetti di stare più freschi. Tra quali scegliere.

I lettini rinfrescanti per cani: i modelli più classici

Quando si condivide la vita con un animale a quattro zampe bisogna pensare anche alle loro esigenze in ogni stagione per fare in modo che vivano con serenità le temperature più basse e quelle più elevate. E proprio in merito a queste ultime, la soluzione arriva dai lettini rinfrescanti che gli consentono di riposare in maniera comoda e senza soffrire il caldo.

Amazon Basic propone un lettino rialzato in stoffa (la struttura è in ferro), traspirante grazie a un tessuto a rete che permette all’aria di circolare e che – di conseguenza – tiene freschi gli animali. Perfetto anche per quelli con un peso tra i 35 i 41 kg.

Lettino rialzato Amazon Basic Di grandi dimensioni e in tessuto traspirante

È dotata di cuscino, invece, la branda di PawHut: rialzato a circa 19,5 centimetri da terra, ha un tessuto a rete che permette di avere una sensazione di fresco sia in casa che negli spazi aperti. Il cuscino morbido si sviluppa sui tre lati. Se la superficie si pulisce facilmente con un panno, la spondina morbida invece si può rimuovere e lavare.

Lettino rialzato PawHut Branda rialzata da terra, con tessuto a rete e cuscino lavabile

Una soluzione super versatile, poi, è quella di Lekespring che mette in vendita una cuccia che si adatta a tutte le stagioni e che risulta fresca in estate e calda in inverno. Il lettino è rialzato ed è molto resistente, mentre la cuccia (che si può mettere sopra e rimane ferma grazie alle spondine) è calda e con l’imbottitura in schiuma. È sfoderabile e lavabile.

Lettino rialzato Lekespring Lettino per tutte le stagioni

Cucce per cani, le opzioni più particolari

Per chi desidera un lettino da viaggio o più particolare, esistono prodotti con le caratteristiche più disparate.

In tessuto laterale e rete centrale l’opzione proposta da PawHut: interessante la suddivisione dei materiali. Infatti, il lettino è in parte in tessuto Oxford 600D, che è molto robusto e semplice da detergere. Diversa, invece, l’area al centro che è stata realizzata in texteline, caratterizzato da un tessuto a rete traspirante. È molto leggera e ha una borsa da viaggio, per portarla sempre con noi e con il nostro cane in vacanza.

Cuccia rialzata di PawHut In due tessuti, si può portare in vacanza

Per proteggere il nostro amico pelosetto dai raggi del sole Costway ha pensato a un lettino in tessuto resistente a graffi e usura, molto robusto, mantiene freschi gli animali. Se questo non bastase è dotato di una tettoia che protegge da sole e pioggia. Anche questa soluzione si può trasportare con facilità.

Cuccia rialzata di Costway Dotata di una comoda tettoia per sole e pioggia

Infine, Idezek che sceglie di puntare su un prodotto in legno e stoffa, che si adatta a cani e gatti e resiste fino a 17,5 chilogrammi. Il telo è traspirante e resistente, si lava con facilità.

Cuccia rialzata di Idezek Lettino per cani e gatti in legno e stoffa