iStock Alberi di Natale in offerta col Black Friday: i modelli imperdibili

Sì, è vero: mancano ancora alcune settimane al giorno che la tradizione ha scelto come quello in cui la magia si accende nelle case di tutti. Eppure un rapido giro sui feed dei social network ci conferma che sono tante, tantissime, le persone che si sono già immerse nell’atmosfera natalizia, dentro e fuori casa. E ve lo confermiamo: i tempi per fare l’albero di Natale sono maturi, e lo sono anche e soprattutto perché con Black Friday di Amazon i modelli più folti, grandi e realistici sono scontatissimi.

Niente design drama quest’anno: la ricerca dell’albero di Natale perfetto inizia e finisce qui. Abbiamo scovato per voi, infatti, i migliori modelli. Quelli pieni e maestosi, quelli fitti di rami che puoi piegare all’infinito senza che si spezzino, quelli che sembrano usciti da un servizio fotografico di una rivista di living, e che lasceranno tutti a bocca aperta. Una buona notizia, per chi tra gli impegni quotidiani, personali e familiari, non ha tempo di cercarne uno. Attenzione però: i puristi del Natale hanno già fiutato la conveniente, e la maggior parte degli alberi di Natale in offerta su Amazon sono stati già presi d’assalto. Quindi non c’è più tempo da perdere.

Il Black Friday di Amazon è cominciato in anticipo quest’anno permettendo a milioni di italiani di risparmiare fino all’85% su tantissimi prodotti. Fino al 1° dicembre, infatti, è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi prodotti per la casa, elettrodomestici da cucina, capi d’abbigliamento, scarpe e prodotti beauty e make up. Ma non solo, tra le tantissime offerte di questi giorni ci sono anche gli alberi di Natale.

Quello con rami fitti e quello innevato, quello gigantesco che si appresta a diventare il protagonista assoluto della casa e quello total white, per chi ama il mood Bianco Natal. E poi, per chi ha meno spazio, ci sono anche i modelli slim: alti e stretti, perfetti da collocare negli spazi più piccoli. E se avete fretta di decorarlo, e di accendere la magia in casa, iscrivetevi adesso ad Amazon Prime per approfittare della spedizione gratuita e veloce (anche in 24 ore!). E ora inizia la caccia!

L’albero di Natale artificiale che sembra naturale

Se è un’atmosfera natalizia unica che volete ricreare in casa quest’anno, allora questo è l’albero giusto da scegliere. Un modello certificato FSC, e realizzato con materiali di alta qualità, che viene assemblato ramo dopo ramo per restituire un effetto naturale e iper realistico. L’albero, con un’altezza di 180 centimetri e un diametro di 120, è dotato anche di un supporto in legno: non dovrete pensare più a niente, se non a decorarlo. È in offerta su Amazon. grazie al Black friday potete risparmiare il 25%.

L’albero di Natale che sembra uscito da un libro di fiabe

Se sperate in un effetto wow da parte degli ospiti che varcano la vostra casa a Natale, allora questo è l’albero perfetto. Si tratta di un abete super realistico, che sembra provenire da una foresta nordica, e che trasporta subito in un regno fatato. Perché ci piace tanto è presto detto: i rami fitti e gli aghi morbidi, il verde brillante di ogni dettaglio e il supporto in legno che sta bene su ogni pavimento. Quello che vedete qui sotto è il modello alto 150 centimetri, ma ci sono altre varianti in offerta. La più alta è di 220 centimetri.

Abete di Natale da due metri

Se avete spazio in casa e volete far troneggiare il vostro albero di Natale questo è il modello giusto. Con i suoi 210 centimetri di altezza, questo albero di Natale scontato del 20% con i Black Friday, è perfetto per creare un regno natalizio all’interno delle pareti domestiche. Il suo punto forte? La presenza di quasi 1.000 rami: 868 per l’esattezza, che si alternano in lunghi e corti per un effetto più voluminoso e naturale.

Albero di Natale con 1.000 rami a 50 euro

Questo è il vero affare del Black Friday: un albero alto 183 centimetri con 1.000 rami a soli 50 euro. È in assoluto il modello con il miglior rapporto qualità che abbiamo trovato durante questo Black Friday, confermato anche dalle tante recensioni positive. L’albero è realizzato in pvc ed è composto da abbondanti rami e punte rigogliose che lo rendono fitto e realistico.

E non è tutto, perché per chi cerca originalità quest’anno, e magari un tocco glamour, c’è anche la versione rosa. Solo per vedere fashioniste.

Albero di Natale bianco in offerta con il Black Friday

Nulla sa stupire la vista più di un albero bianco, quello che richiama gli arbusti ricoperti da soffice neve. Quindi se volete investire su qualcosa di più particolare, e sicuramente originale, questo abete realistico bianco è il modello perfetto su cui investire oggi.

Alto 240 centimetri, e disponibile anche in versioni più basse, questo albero realizzato in PVC ecologico è in grado di caratterizzare ogni ambiente, sprigionando magia in ogni dove. È bellissimo così, al naturale, ma chiaramente può essere decorato, illuminato e personalizzato. Il costo è di soli 53 euro e noi non abbiamo dubbi: è questo il vero affare del Black Friday 2025.

Albero di Natale slim: 3 modelli in offerta a partire da 30 euro

Chi ha poco spazio, questo è certo, non può e non deve rinunciare a tutta la magia del Natale incarnata proprio dagli alberi decorati e scintillanti. Per fortuna, infatti, esistono i modelli slim, più o meno alti, ma stretti di diametro, così da poter essere collocati facilmente nell’angolo di una stanza o di un corridoio senza sacrificare niente. Abbiamo trovato tre alberi di Natale salvaspazio perfetti da acquistare durante il Black Friday.

Il primo è marcato Costway ed è disponibili in tre varianti: 140 centimetri, 180 centimetri e 225 centimetri. Si tratta di un albero di Natale con rami realistici e folti, ne costa fino a 641m e con base pieghevole in metallo. Questo modello, inoltre, presenta una peculiarità che ci piace molto e che lo rende ancora più realistico: è innevato. Il costo? Solo 65 euro grazie alle offerte del Black Friday di Amazon.

Il secondo modello della nostra lista di alberi di Natale Slim è quello di Totò Piccini, si tratta di un abete foltissimo, imponente e di impatto la cui altezza può arrivare fino a 300 centimetri. Potete quindi scegliere il modello che più fa per voi, sempre risparmiando spazio grazie alla larghezza inferiore.

L’albero è dotato di rami a gancio, colorati e numerati, e quindi di facile montaggio. Insieme a questo riceverete in omaggio anche una borsa resistente, per conservare l’albero una volta smontato, e una scatola contenitore per palline e decorazioni natalizie.

Ultimo, ma non per importanza, è l’albero di Natale più economico di Amazon, adesso in ulteriore sconto grazie al Black Friday. Il design sottile e salvaspazio lo rende perfetto anche per gli ambienti più piccoli, senza però rinunciare all’impatto visivo e magico. Alto 180 centimetri e offerta a 33 euro, l’albero è disponibile anche in altre misure. Il modello più alto è di 210 centimetri e costa poco più di 40 euro.

