La mensola a ponte sospesa e rivestita di materiali morbidi e resistenti è l’accessorio preferito da Micio per rilassarsi e divertirsi a esplorare il mondo

iStock La mensola a ponte fa divertire Micio e lo mantiene in forma

Tra gli oggetti must da avere in casa quando si ha un gatto oltre alle classiche lettiere e ciotole, ci sono anche gli accessori per far divertire Micio. I tiragraffi e in particolare le mensole sono perfette per consentire al gatto di dare libero sfogo ai suoi istinti. Sì, perché nonostante Micio possa sembrare pigro, in realtà ha ancora intatto il suo istinto da cacciatore e di osservatore del mondo dall’alto. Le mensole o i più comuni cat highways, che non sono altro che percorsi verticali formati da più mensole collegate tra di loro, rispondono in pieno al suo bisogno di cacciare e anche di riposare tra un’attività e l’altra.

Allestire uno spazio in casa, però non è sempre semplice spesso per mancanza di spazio, altre volte perché non sappiamo come gestirla e organizzarla al meglio per rispondere alle sue esigenze senza mettere a rischio la sicurezza. Per permettere a Micio di muoversi in libertà, ci sono online tantissime mensole e percorsi cat highways dal design pensato non solo per il gatto, ma anche per diventare degli elementi d’arredo accattivanti.

Il parco giochi per il gatto direttamente a casa

Non una semplice mensola a ponte, il set di Fukumaru può essere definito un vero e proprio parco giochi per il vostro gatto perché formato da vari elementi tutti pensati per entusiasmarlo. Il kit, infatti include due mensole, un ponte, una cuccia e un tiragraffi tutti realizzati in materiali perfetti per il benessere di Micio. Oltre al legno e alla iuta, le mensole sono rivestite di un tessuto in velluto morbido e resistente.

La mensola a ponte per chi ha poco spazio

Anche se possono essere montate a parete, non sempre si ha lo spazio a sufficienza per le mensole a ponte. Se non volete rinunciare a questo accessorio, la soluzione ve la offre Kerbl Pet e il suo set essenziale, ma che pensa a tutto. Oltre a due gradini, il cuore del kit è formato dalla struttura a ponte che termina con una mensola arricchita da una colonna con pallina. Insomma tutto quello che serve a Micio per svagarsi.

Set d’arrampicata in legno

Il legno è uno dei materiali più resistenti e di design e il set con le mensole a ponte unisce entrambe le caratteristiche. La struttura in legno di pino di alta qualità è resistente non solo al peso di più gatti, ma anche ai graffi rendendo ogni attività di Micio ancora più sicura. Il materiale naturale, poi, ha linee eleganti e minimal che si adattano a qualsiasi ambiente dandogli un aspetto più elegante.

Mensola a ponte Miuzmore Il set è sicuro e resistente. Prezzo: 118,99€

Le mensole a ponte dallo stile minimal

Se volete una mensola a ponte che consenta a Micio di muoversi in libertà ma senza essere ingombrante per voi, l’alternativa è scegliere un modello minimal ma dotato di tutto. Tra i più gettonati su Amazon c’è Kerbl Pet formato da tre mensole con tiragraffi e un’amaca sospesa rivestite di materiale morbido e resistente, l’ideale per far rilassare il vostro gatto tra un’attività e l’altra.

Il set arrampicata competo e facile da installare

Tra i set per arrampicata più completi c’è quello di Hevol che comprende una mensola a ponte, un albero tiragraffi, una mensola sospesa e una casetta, praticamente tutto quello che Micio può desiderare per giocare, arrampicarsi e rimanere in forma. Realizzati in legno sono rivestiti di tessuto peluche morbido che lo rendono perfetto per riposare e schiacciare un pisolino. Facili da montare, ogni parte è singola e potete posizionarla in base ai vostri gusti e a quelli del vostro gatto.

Mensola Hevol Set a parete per gatti. Prezzo: 67,39€

