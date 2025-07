Parla al tuo cucciolo e dagli un premio (anche quando non ci sei) con il dispenser di cibo con telecamera

Amazon Dispense di crocchette con telecamera

La vita frenetica di oggi ci costringe spesso a passare molte ore fuori casa, lasciando i nostri amici a quattro zampe da soli. Fortunatamente, la tecnologia ci viene in aiuto con soluzioni innovative per non farli sentire mai soli. Una di queste è il dispenser di cibo con telecamera, un dispositivo intelligente che consente di parlare al proprio cucciolo, controllarlo a distanza e persino premiarlo con una crocchetta o uno snack, anche quando siamo lontani.

Cos’è un dispenser di cibo con telecamera

Si tratta di un dispositivo tecnologico che unisce un distributore automatico di cibo per animali a una telecamera integrata con audio bidirezionale e connessione Wi-Fi. In parole semplici, ti permette di:

Vedere il tuo animale in tempo reale tramite lo smartphone

Parlargli o ascoltarlo grazie al microfono e all’altoparlante integrati

Distribuire cibo o snack a distanza, manualmente o in orari programmati

Ma come funziona?

Il funzionamento è semplice e intuitivo. Ecco i passaggi principali:

Dopo aver collegato il dispenser alla corrente, si connette alla rete Wi-Fi domestica attraverso un’app dedicata (solitamente disponibile per iOS e Android). Scarica l’applicazione ufficiale del produttore, si crea un account e si associa il dispositivo. Da quel momento, lo smartphone diventa un telecomando per interagire con il dispenser. Una volta configurato, potrai accedere alla visuale in diretta della telecamera ogni volta che vuoi. Se vedi che il tuo cucciolo è triste o irrequieto, puoi parlargli per tranquillizzarlo o premiarlo con un piccolo snack semplicemente toccando un’icona sullo schermo.

Ora puoi impostare degli orari fissi in cui il dispenser rilascia automaticamente una quantità predefinita di cibo, assicurando che il tuo animale mangi con regolarità, anche in tua assenza. Alcuni modelli offrono anche la possibilità di registrare video, scattare foto o ricevere notifiche push se l’animale si avvicina al dispositivo o abbaia.

Lo amerai perché:

Riduce lo stress da separazione: sentire la tua voce aiuta il cucciolo a sentirsi meno solo.

Assicura una dieta regolare: puoi monitorare quanto e quando mangia.

Mantiene l’interazione: premiare il tuo animale anche da lontano rafforza il legame.

Controllo visivo: puoi verificare che stia bene e non stia combinando guai.

Vediamo i modelli di dispenser con telecamera più recensiti e amati su Amazon!

Dispenser di croccantini con telecamera su Amazon

La Furbo 360° è un dispenser dotato di una videocamera intelligente progettata per tenere il tuo cucciolo al sicuro e connesso anche quando sei fuori casa. Dotata di visione panoramica a 360°, zoom HD 4X e funzionalità come Doggie Diary, Registrazione Cloud e Avvisi Selfie, consente di monitorare e registrare i momenti più preziosi del tuo cane.

Include funzioni avanzate di sicurezza domestica, come avvisi di abbaio, rilevamento fumo, CO, vetri rotti e presenze umane. Sfrutta la funzione del lancio remoto di croccantini tramite app per intrattenere e premiare il cane anche a distanza, ideale per addestramento e gestione dell’ansia da separazione.

Per usare tutte le funzionalità è richiesto un abbonamento a pagamento, con piani a partire da 6,99 €/mese (minimo 3 mesi). L’installazione è semplice e la connessione è protetta da crittografia bancaria e autenticazione a due fattori.

Offerta Furbo Furbo Videocamera 360° per Cani con Pacchetto Sicurezza Casa

Il modello di Faroro è dotato di una visione grandangolare di 110° e visione notturna a infrarossi, ti consente di osservare il tuo gatto in tempo reale, sia di giorno che di notte, con immagini dettagliate. Il controllo smart tramite app (compatibile con WiFi 5 GHz e Bluetooth) rende facilissima la gestione da remoto: puoi programmare fino a 8 pasti al giorno, scegliendo tra 1 e 10 porzioni per pasto (circa 10g ciascuna). Un registro alimentare in tempo reale ti aiuta a monitorare le abitudini del tuo animale.

Ha una capacità di 4 litri, compatibile con vari tipi di crocchette (massimo 10 mm). Funziona tramite alimentazione USB e dispone anche di una modalità a batterie per continuare a funzionare in caso di blackout. Inoltre, grazie al sensore di movimento, riceverai notifiche pop-up in tempo reale su eventi importanti come rilevamento di movimento, mancanza di cibo o dispositivo offline. I video registrati possono essere salvati su scheda SD fino a 128GB (non inclusa).

Infine, l’audio bidirezionale ti permette di parlare con il tuo gatto e ascoltarlo, aiutandolo a sentirsi meno solo. Puoi anche registrare un messaggio vocale personalizzato che verrà riprodotto automaticamente all’ora del pasto, creando una routine rassicurante.

Offerta Faroro Dispenser automatico cibo, 3MP HD Telecamera con Visione Notturna, 4L

Se vuoi portare il controllo del tuo animale domestico da remoto ad un livello superiore, fatti aiutare dall’intelligenza artificiale incorporata nel modello di PetKit, una scelta eccellente per chi cerca un controllo avanzato, intelligente e sicuro sull’alimentazione del proprio animale, con in più la tranquillità di poterlo monitorare visivamente e vocalmente in ogni momento. Infatti, grazie al monitoraggio con intelligenza artificiale (AI), il dispositivo analizza le abitudini alimentari e i comportamenti giornalieri, avvisandoti se il tuo animale non mangia regolarmente (alcuni servizi cloud sono opzionali e acquistabili tramite l’app PETKIT.)

La telecamera HD 1080P con angolo di visione di 140° e visione notturna a infrarossi ti consente di osservare il tuo animale anche al buio, ovunque ti trovi, con immagini nitide e dettagliate mentre tramite l’app PETKIT, con cui puoi programmare fino a 10 pasti al giorno, controllare lo stato del cibo in tempo reale e ricevere notifiche istantanee in caso di problemi come esaurimento del cibo o malfunzionamenti.

L’audio bidirezionale ti permette di parlare con il tuo animale e ascoltarlo, mentre la possibilità di registrare un messaggio vocale personalizzato di 20 secondi rende il pasto un momento familiare e rassicurante per il tuo amico a quattro zampe.

Pensato anche per garantire massima freschezza e igiene, il dispositivo è dotato di guarnizioni ermetiche, essiccante integrato e design anti-intasamento, che permette l’utilizzo di crocchette fino a 12 mm senza rischi di blocco.

PetKit Dispenser automatico cibo con AI

E se i tuoi amici pelosi sono due? Nessun problema. Il modello di PetLibro è la soluzione perfetta per chi vive con due animali domestici. Grazie alla sua struttura a doppia ciotola, è in grado di distribuire equamente il cibo a entrambi, evitando competizioni o litigi durante i pasti. Con la videocamera ad alta definizione con angolo di visione di 145°, puoi vedere, ascoltare e registrare i momenti in cui il tuo animale mangia, con la possibilità di salvare i video su scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) e rivederli tramite app.

Il dispositivo è compatibile con WiFi a 2,4 GHz e 5 GHz e si gestisce tramite l’app PETLIBRO, disponibile per dispositivi iOS e Android. Potrai programmare fino a 6 pasti al giorno, con 1-50 porzioni per pasto, e verificare le somministrazioni tramite il registro di alimentazione integrato.

Dotato di audio bidirezionale, ti consente di interagire vocalmente con il tuo animale in tempo reale. Puoi anche registrare un messaggio vocale personalizzato (fino a 10 secondi) da riprodurre all’ora del pasto, con possibilità di impostare fino a 5 ripetizioni. Il PETLIBRO è equipaggiato con notifiche e indicatori intelligenti: riceverai avvisi in caso di basso livello di cibo o batteria, inceppamenti, disconnessione WiFi o malfunzionamenti. Inoltre, il rilevamento di movimento attiva automaticamente la registrazione video e ti invia notifiche push per monitorare le attività del tuo animale in tempo reale.

PETLIBRO Dispenser con doppia ciotola comandatile da remoto