Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I passeggini per cani di grande o piccola taglia da avere

I cani amano stare all’aperto e fare lunghe passeggiate, a volte però dopo un’intera giornata possono sentirsi stanchi soprattutto se anziani. Per coccolarli e viziarli un po’ possiamo ricorrere ai passeggini per cani.

Molto simili a quelli per bambini sono pensati per rendere l’esperienza il più sicura possibile: proprio per questo hanno una protezione rimovibile dotata di una retina perforata che consente la circolazione dell’aria e la possibilità per i cani più curiosi di sbirciare quello che succede attorno.

Su Amazon esistono tantissimi modelli che mettono al primo posto la comodità proprio per questa ragione ci sono quelli per pelosi di grande o piccola taglia ma anche dotati di diversi accessori che rendono il passeggino versatile e adatto a ogni esigenza. Immancabile durante i viaggi, Fido non vedrà l’ora di farsi trasportare e condividere l’esperienza con voi.

I migliori passeggini per cani

Tra i preferiti sul noto e-commerce c’è il passeggino per cani di LovPet che regala una guida sicura su ogni tipo di terreno. Il merito va alle ruote anteriori che assorbono gli urti. Il tessuto oxford oltre a essere resistente è anche traspirante e protegge dalla pioggia, poi la rete è pensata per assicurare la circolazione dell’aria. Il modello in pochi clic si trasforma in un comodo trasportino da usare anche in macchina. Disponibile in differenti colori potete scegliere quello che vi piace di più ed essere di tendenza.

Passeggini per cani LovPet Il passeggino per cani 3 in 1

I cani di piccola taglia potranno viaggiare comodamente e al sicuro con il passeggino Mobiclinic in grado di trasportare animali fino a 15 chili. La struttura progettata con 3 finestre con retina, due anteriori e una superiore, completate da cerniere garantiscono la possibilità di inserire il vostro peloso in modo semplice e comodo. Grazie al contenitore posizionato nella parte inferiore, potrete portare con voi tutto quello di cui Fido ha bisogno come le borracce per l’acqua.

Offerta Il passeggino quattro ruote di Mobiclinic Il passeggino per cani di piccola taglia

Se avete due cani e volete portarli a spasso contemporaneamente, allora il passeggino con doppio posto di Mamizo è immancabile. Pensato per cani di piccola taglia quello superiore ha una capacità massima di 10 chili, mentre quello inferiore di 15. Entrambi i cestini sono realizzati in tessuto oxford resistente e efficace per proteggere i pets dai raggi del sole, completati da comodi cuscini morbidi e avvolgenti per passeggiate confortevoli anche in caso di cani anziani o malati.

Il passeggino duo di Mamizo Il passeggino doppio per cani e gatti

Non solo cani di piccola taglia, online potete trovare passeggini per cani di taglia grande. Quello di Kesser ad esempio ha un carico massimo di 40 chili e offre spazio sufficiente a Fido per muoversi e viaggiare comodamente. Ideale per le passeggiate di giorno e di sera, potrete camminare al sicuro in ogni situazione grazie ai catarifrangenti e alla bandierina che vi renderà visibili durante le giornate particolarmente piovose. È il preferito dai cani e dai loro proprietari per la possibilità di sfruttarlo anche come rimorchio per biciclette.

Il maxi passeggino Kesser Il passeggino per cani di grande taglia

I passeggini per cani devono essere comodi, ma anche versatili e il modello 3 in 1 di Mamizo realizza tutti i vostri desideri. Oltre a essere un passeggino confortevole, si trasforma in un trasportino con capacità fino a 20 chili e in un’accogliente cuccia. Le ruote con ammortizzatori a molla e la struttura con assorbimento degli urti assicura un’esperienza di viaggio unica.

Offerta Il passeggino cani Mamizo Il passeggino che si trasforma in trasportino

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.