Proteggi il tuo pet dalla pioggia con questo ombrello. Non ne farai più a meno

Pioggia non ti temo! L'ombrello per cani e gatti è la soluzione perfetta per rendere più semplici e meno traumatiche le uscite con il tuo pet durante il temporale.

iStock Photos i migliori ombrelli per cani da acquistare su Amazon

Pet e pioggia spesso non vanno affatto d’accordo. I temporali infatti possono spaventare gli animali domestici e rendere complicate le passeggiate. L’ombrello per cani e gatti serve proprio ad ovviare a questo problema, offrendo una soluzione per chi non vuole (e non può) rinunciare alle uscite durante la giornata per fare i bisogni, anche quando il tempo non è favorevole.

Spesso infatti gli impermeabili risultano fastidiosi per i cani o i gatti, che li rifiutano. L’ombrello per pet è invece comodo e versatile, ha infatti incorporato il guinzaglio ed è dotato di una presa sicura ed ergonomica per rendere le passeggiate sotto la pioggia semplici e, perché no, anche piacevoli.

I modelli a disposizione su Amazon sono diversi e tutti decisamente low cost, studiati per garantire il massimo comfort al tuo amico a quattro zampe, evitando che possa bagnarsi o impaurirsi durante il temporale. Inoltre puoi sfruttare questo accessorio non solo nei mesi invernali e in quelli più piovosi, ma anche d’estate, quando il caldo eccessivo mette a dura prova la salute di cani e gatti, rendendo difficili le uscite per fare i bisogni. Il tuo ombrello, pure in quel caso, proteggerà il tuo pet negli migliore dei modi.

I migliori ombrelli per cane

Fra gli ombrelli per cane più amati di Amazon c’è quello firmato Namsan. Costa solamente 22 euro ed è la soluzione perfetta anche in caso di neve e per chi vuole fare lunghe passeggiate, ma anche trekking, con il proprio pet. L’impugnatura a C rende più comoda la presa, mentre la parte superiore si può adattare in base all’altezza del proprietario. Il giunto della maniglia è estensibile due volte e si può regolare a piacimento.

NAMSAN Ombrello per animali domestici Ombrello con corda e manico regolabile

Perfetto per i cuccioli che hanno paura della pioggia e si rifiutano di uscire quando c’è un temporale, l’ombrello per cani Enjoying è adatto per cani, gatti e qualsiasi altro animale da compagnia. Consente di non indossare l’impermeabile, rendendo la passeggiata meno traumatica possibile. Abitua il tuo pet a poco a poco a usare l’ombrello, sino a quando non diventerà il suo accessorio preferito!

Cerchi un ombrello per cani che sia super low cost, ma senza rinunciare alla qualità? Allora prova quello di Lesypet. Mantiene il cane asciutto e al riparo dalla pioggia, inoltre puoi usarlo d’estate per schermare i raggi del sole. Il costo? Meno di 15 euro per un accessorio indispensabile durante la stagione fredda…e non solo!

Lesypet Ombrello per cani Ombrello per cani anti pioggia e anti sole

Geniale la soluzione di Pet Dog che all’ombrello per cani ha aggiunto una luce LED. Il manico dell’ombrello infatti dispone di ben 7 modalità di colore: luce giallo chiaro, luce viola, luce bianca, la luce blu, luce rossa, luce verde e luci colorate, per rendere visibile il cane anche di notte e sotto la pioggia, senza correre alcun pericolo. Un’idea intelligente e – perché no – very cool!

Pet Dog Ombrello per cani Ombrello per cani con luce LED

Infine troviamo il modello totalmente trasparente di Cyllde con una catena in acciaio inossidabile e di altissima qualità. La presa è comoda ed ergonomica, mentre il guinzaglio si può sfruttare anche quando non piove.