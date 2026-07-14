Provaci ancora Patty Pravo: il semi topless è servito a 78 anni

Getty Images Auguri a Patty Pravo, artista dalle mille pelli, icona trasgressiva e sempre libera

Patty Pravo, “sempre libera” come citava un paio d’anni fa, esibendo una foto in topless a 76 anni che aveva fatto il giro del web. Oggi, a 78 anni compiuti (classe 1948), non rinuncia al suo motto di vita, pubblicando nuovi scatti che la ritraggono in quasi topless, vestita do una sola camicia bagnata e trasparente, senza reggiseno.

L’ex “ragazza del Piper”, icona di trasgressione negli anni, ha sempre fatto della libertà (artistica, sessuale e personale) il suo cavallo di battaglia. In diverse interviste, Patty ha dichiarato di aver sempre vissuto le proprie scelte sentimentali e fisiche senza badare aconvenzioni, cliché o giudizi esterni.

Nel corso degli anni, Patty Pravo è stata più volte immortalata in topless durante le sue vacanze estive , ribadendo sempre la sua filosofia di vita che unisce l’amore per la libertà, il relax e la cura di sé, a dimostrazione di un corpo ancora perfetto a quasi 80 anni. Rendendola una icona di stile e portatrice di un messaggio di libertà e accettazione del proprio corpo.

IPA

Per Patty, l’unica vera trasgressione è sempre stata l’assoluta libertà di essere sé stessa. Ha vissuto la propria vita e la carriera rifiutando le convenzioni, seguendo solo il proprio istinto ed evitando costrizioni e convenzioni. Per lei, fare le proprie scelte senza restrizioni è stato sempre il più grande atto di anticonformismo.

Diceva recentemente in una intervista: “La trasgressione è diventata una professione, e la trovo volgare. Meglio essere chi sei. In questo mondo la libertà è diventata un’opzione”.