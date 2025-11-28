Una puntata ricca di emozioni e molto strana, con due ospiti che hanno regalato momenti d'imbarazzo

IPA Gerry Scotti conduce La Rutoa dei Campioni: le pagelle

A gran richiesta del pubblico, Mediaset ha riproposto La Ruota dei Campioni. Ecco la versione di Gerry Scotti, che ringrazia il suo pubblico del grandissimo calore e degli ottimi ascolti. È così che, a distanza di appena una settimana, i nove campioni che più di tutti hanno vinto in questo game show hanno fatto ritorno in studio.

Due milioni di euro superati. Voto: 6

Gerry Scotti tiene tantissimo a questa nuova avventura. Il risultato in termini di ascolti lo ha piacevolmente sorpreso. Puntata dopo puntata, non smette di ringraziare e sottolineare quanto di buono si stia facendo: “Il nostro è il programma più seguito della televisione”.

Un trionfo che ha modificato i piani di Mediaset in corsa, al punto da lanciare questo insolito progetto de La Ruota dei Campioni, che propone una prima serata lunga dalle 20:40 a mezzanotte. In questo secondo appuntamento, il conduttore ha voluto aggiornare i numeri. Se la settimana scorsa si era di poco al di sotto dei due milioni di euro consegnati in vincite, stavolta la soglia è stata superata: “Ben 2.077.000 euro”.

Prima manche. Voto: 6

Sfida decisamente interessante tra 3 campioni che hanno vinto moltissimo. Da un lato Manuel, che ha trionfato proprio nella prima puntata dello speciale, vincendo più di 80mila euro e totalizzando 278.200 euro di vincite. A seguire Veronica, che in una sola puntata ha vinto 214.000 euro e poi Riccardo, che detiene il record di guadagni con 410.700 euro. Per loro la categoria è Campioni della TV.

Un lungo scontro ma, alla fine, lo score è stato molto basso. A passare è Manuel, che era il favorito, ma lo fa con appena 4mila euro. Poche garanzie d’essere dunque tra i tre della manche finale.

Il benvenuto a Max Giusti. Voto: 6

Una delle definizioni da indovinare riguarda Max Giusti, che arriva in studio, scendendo le scale di Samira. Grande accoglienza per lui, con Gerry Scotti che ci tiene a sottolineare il loro buon rapporto. Grande stima reciproca e la scenetta che va in onda serve ad annunciare ufficialmente il passaggio del testimone.

“Voglio darti il benvenuto ufficiale a Mediaset”, dice Scotti, per poi svelare quanto era già noto. Giusti prenderà il suo posto nella conduzione di Caduta libera. Non sembra un addio facile, quello di Gerry (che però ha ottenuto il ritorno di Chi vuol essere milionario), considerando l’incedere un po’ imbarazzato, condito da una battuta sul pulsante premuto in un punto in particolare. Anche Samira non si trattiene: “Ora ci chiudono“.

Seconda manche. Voto: 7

Nuovo giro e nuovi campioni, ovvero Gabriele, Sergio e Daniela. Hanno tutti vinto un bel po’, rispettivamente 299.500, 172.800 e 242.700 euro. Decisamente dei bei gruzzoletti, che sperano di poter aumentare a partire dal confronto con questa categoria: Campioni della musica.

Una sfida molto più combattuta rispetto alla precedente, con 4mila euro pari per tutti e tre a un passo dalla fine. L’ultimo step premia però Sergio che, con 8.400 euro, si guadagna una buona chance d’approdare alla Ruota finale.

Al Bano, re del cringe. Voto: 3

“Un ragazzo che se ne va da Cellino da San Marco, e pochi anni dopo è un divo in Italia e nel mondo”. Così Gerry Scotti presenta Al Bano, che fa il suo ingresso trionfante, stringendo mani e facendo sentire la poderosa ugola.

Non manca però una sana dose di cringe. Una signora sembra in stato adorante e lui fa qualcosa di inaspettato: cede il microfono. Tanta generosità viene ripagata da una nota presa un po’ maluccio, ma soprattutto da un’improvvisazione testuale. Senza alcun riguardo per il cuore della fan, Al Bano la guarda negli occhi e le dice: “Hai cambiato tutte le parole”.

Il “cringiometro” non era però ancora saturo, così il celebre artista decide di raggiungere Gerry e inginocchiarsi. In questa scena de Lo Zappatore improvvisata, Scotti è in evidente imbarazzo e, non sapendo che fare, gli bacia la mano e lo aiuta ad alzarsi. Facile dire che di meme ne abbiamo fino a Capodanno.

Terza manche. Voto: 7

L’ultima manche prima del gioco conclusivo vede Gerry dimostrare che può rimboccarsi le maniche e offrire dosi di cringe anche senza Al Bano. Presenta Barbara, che ha vinto 94.100 euro. È venuta in studio con sua figlia, che da ora in poi sarà nota al mondo come “ricciolona mora”. Scotti fa confusione con l’altra “ricciolona” di fianco: “Non mettetemi due ricciolone di fianco, che io non capisco niente”.

Il dubbio della seconda ricciolona viene poi sciolto subito: è la sorella di Dario, che ha vinto 224.500 euro. Si chiudono le presentazioni con Alessandro, che ha vinto 140.500 euro. Per loro la categoria de I Campioni del Cinema. Una sfida che non ha storia, con Dario che straccia la concorrenza e conquista 20.300 euro.

Campione tra i campioni. Voto: 8

I finalisti sono Dario (20.300 euro), Sergio (8.400 euro) e Alessandro (4.500 euro). Il favorito è il primo classificato, ovviamente, che continua ad accumulare soldi. Dopo poco, infatti, sfiora quota 20mila euro, da aggiungere agli altri già accumulati. Una facilità di guadagno derivante soprattutto dal raddoppio dei premi.

Alla fine, però, colpo di scena e Sergio batte tutti. Laddove gli altri si lasciano attanagliare dai dubbi, lui suda, si emoziona ma dà la risposta giusta, che gli vale 18.200 euro e l’azzeramento degli avversari.

Ruota delle Meraviglie in lacrime. Voto: 9

Come detto, i premi sono più alti, quasi raddoppiati di fatto. Sergio gioca così per 4 slot da 5mila, altrettanti da 10mila, 20mila, 30mila e 50mila euro. Poi due da 75mila, uno da 150mila e uno da 300mila euro.

Gira la ruota e assegna le lettere V-I-G- alle tre buste. Le prime due vengono conquistate rapidamente e, con 41 secondi a disposizione, indovina anche la terza definizione e aumenta le chance di un trionfo eccellente. Fa piangere sua figlia tra il pubblico e alla fine tutti esultano con grande emozione.

Di comune accordo, in famiglia scelgono la busta numero 3. È il loro numero fortunato ma i 10mila euro all’interno li rifiutano. E fanno bene, considerando che la busta numero 2 ne contiene 20mila. Anche questi, però, vengono rifiutati. C’è un lieto fine? Decisamente. Le lacrime tornano a scorrere, perché nella busta numero 1 ci sono 75mila euro.

