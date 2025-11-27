Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti tra Nicla e Samira Lui: che fascino a La Ruota dei Campioni

Doveva essere una puntata speciale, magari da ripetere tra un bel po’ di tempo, e invece La Ruota dei Campioni si è fatta attendere appena una settimana. Esperimento ripetuto per Mediaset, con una prima serata che inizia molto prima. Il game show, infatti, ha inizio alle 20:40 e termina a mezzanotte.

Gerry Scotti si è un po’ vantato degli ottimi ascolti (non la prima volta in stagione che lo ripete). Di fatto ha spiegato che il ritorno repentino è solo merito del pubblico: “Lo avete voluto voi”. Stesso format, dunque, stessi campioni.

Bond, Gerry Bond

Con grande entusiasmo, Gerry Scotti, saluta il proprio pubblico e si lascia trascinare dalle note suonate dalla band. Tutti eleganti per questa seconda puntata speciale e il conduttore si lascia andare a un commento.

Ha infatti notato l’abito indossato dalla cantante del gruppo. Ecco il particolare complimento che ha deciso di farle: “Guardavo Nicla, che mi piace più del solito perché è rossonera. Stai molto bene”.

Una battuta, come suo solito, in quello stile che tanto piace al pubblico. Non è un caso che poco prima fosse partita una mini standing ovation. Passione calcistica a parte (rosso e nero sono i colori del Milan, ndr), di colpo tutti gli occhi sono stati puntati sulla co-conduttrice del game show: Samira Lui.

Per l’occasione viene intonata Skyfall di Adele, che riporta la mente allo 007 di Daniel Craig. Ed eccolo, Gerry Bond che l’attende al termine delle scale, con le dita a formare una pistola immaginaria: “Mi fai sentire come 007”.

Lo sguardo va sull’abito, scintillante ed elegante. Le bacia la mano e dà inizio alla puntata che, come la precedente, si preannuncia lunga e probante. Al termine dello speciale, infatti, va in onda una vera e propria puntata a parte, come se l’orologio tornasse indietro alle 20:40.

Il look di Samira Lui

Come al solito, Samira Lui ha illuminato la scena nello studio de La Ruota della Fortuna. Ha infatti indossato un lungo abito nero, arricchito da inserti cut-out e dettagli gioiello. Glamour e sensualità, senza mai ignorare l’eleganza estetica e di portamento.

Sguardo catturato subito dal top ricamato di cristalli, con la luminosità dei dettagli argentati a esaltare la sua figura. Un contrasto sofisticato con le linee pulite della gonna aderente. Ha poi aggiunto un tocco di regalità, quasi, con il collo alto gioiello, coordinato al bustier.

Un abito cucito su misura, letteralmente, con degli spacchi laterali che scolpiscono la sua silhouette e le consentono di muoversi con naturalezza scenografica. A completare l’outfit, infine, décolleté metallizzate, luminose ma essenziali, che le danno slancio e, ovviamente, una chiara continuità cromatica.

