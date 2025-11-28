IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 27 novembre di Affari Tuoi ha giocato “Jessica Rabbit” dalla Calabria, ovvero la concorrente Gemma, che ha pescato il pacco numero 1. Dalla casa di Pippo Baudo, il Teatro delle Vittorie di Roma, Stefano De Martino ha iniziato la puntata insieme ormai alla sua spalla, Herbert Ballerina.

Com’è andata la puntata del 27 novembre di Affari Tuoi

“Sono una parrucchiera, nella mia famiglia siamo tutti parrucchieri”, la concorrente Gemma è in studio con la sorella maggiore Margherita. Anche lei, come Gemma, è una parrucchiera (e il fratello è barbiere). Il gioco è iniziato sotto una buona stella: il primo pacco blu scartato è quello da un euro. Dopo aver trovato anche Gennarino e il jackpot di 4mila euro, elimina tre pacchi rossi, dal valore di 75mila. 10mila e 200mila euro. Gemma ha rifiutato la prima proposta del Dottore, così come la seconda: “Ho tanti progetti. Ho un mutuo da estinguere e ancora non riesco a finire casa. Al salone ho mia mamma che mi aiuta e vorrei farle un bel regalo, ma con questo non riesco”.

Come sempre la scelta è guidata dai numeri “fortunati”, diversi per ciascuno di noi: il 12 non suggerisce nessuna emozione alla concorrente, che perde però 200mila euro. A spacchettare i pacchi è poi anche Herbert Ballerina, spalla di Stefano De Martino. Più equilibrata la partita poco dopo, con lo show di Herbert che ha preso il posto di De Martino.

Lo spacchettamento ha portato bene alla concorrente, considerando la tripletta buona. Ma Herbert, mentre stava facendo il riepilogo della partita, è stato richiamato dal Dottore: “Non sa fare la televisione. No, io non torno proprio da nessuna parte. Ma perché non può parlare con me? Devo ritornare al mio posto? Lei è un gran maleducato“. Lo sketch simpatico ha conquistato i social, e la coppia De Martino-Ballerina si conferma vincente ancora una volta. Anche Stefano ha cercato di portare fortuna con il mantra: “Ora tu mi porti il pacco blu”, e ha funzionato. “Si balla”.

Durante il ballo, però, qualcosa è andato storto e Stefano De Martino si è preso uno schiaffone da un concorrente che stava ballando (voleva fare uno scherzo a Herbert, che però non è riuscito, e si è trovato sulla traiettoria sbagliata al momento peggiore). “Mi sono preso uno schiaffone da Jack Lo Squartatore”, ha scherzato poco dopo”. Però il mantra ha portato fortuna, menomale”. Risate in studio, con Ballerina che ha detto: “C’è del ghiaccio?”.

Quanto ha vinto Gemma ad Affari Tuoi

Persa l’occasione di portare a casa 300mila euro, la partita si è fatta sempre più serrata e il Dottore ha anche giocato al ribasso rispetto alle prime offerte, arrivando a farne una di 9mila euro. L’offerta finale è di 20mila euro: “Sono a un bivio, non voglio andare via senza nulla. Tolgo 20mila euro dal mutuo, è già qualcosa”. Alla fine ha scelto di accettare l’offerta del Dottore, ma una piccola insidia è dietro l’angolo: nel suo pacco, infatti, c’erano 50mila euro. Ma – come spesso si dice – la prudenza non è mai troppa.