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IPA Martina Miliddi balla ma nessuno applaude: che imbarazzo

Una puntata all’insegna del sorriso, quella del 16 marzo di Affari Tuoi. Due gli episodi decisamente particolari e uno riguarda in qualche modo Gerry Scotti. L’altro, invece, ha visto come protagonista, suo malgrado, Martina. La ballerina si è ritrovata senza parole e in imbarazzo al centro dello studio Rai.

Il pacco della Ruota della Fortuna

Leila da Udine è la concorrente di serata, appassionata di numeri, carte e tarocchi. Ha pescato il pacco 10 tra i tanti a disposizione e nei tarocchi ciò ha un significato chiaro: “La ruota della fortuna”.

Ciò ha scatenato risate e applausi, con tanto di vecchia sigla del programma. Svariate le battute bonarie, trasformando per pochi istanti Affari Tuoi nel game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Il pacco però non convinceva particolarmente la concorrente, che ha accettato il cambio, scoprendo poi che all’interno non c’era altro che l’invenzione di Herbert Ballerina. Ha di certo fatto bene a liberarsene, ma non prima di prendere un po’ in giro i colleghi di Canale 5. Ancora la sigla e poi un breve siparietto tra Herbert e Stefano De Martino: “Compra una vocale”.

Il ballo imbarazzante di Martina

Leila si è dimostrata fortunata, con i numeri che le hanno dato una mano. Ha infatti trovato in tempo Gennarino, ottenendo un bonus da 3mila euro. Tra i pacchi aperti, anche quello della ballerina Martina, che ha fatto il suo ingresso in studio in versione total black. Al centro è stato anche posto un tavolo nero, sul quale si è esibita.

La coreografia è stata pensata per il brano It’s a Man’s Man’s Man’s World. Tutto è andato come da copione, compreso il finale. Qualcosa che però non convinceva la giovane fin dalle prove. Il motivo è stato poi chiaro a tutti.

Ha terminato l’esibizione restando in piedi sul tavolo, in posa plastica. Peccato che le luci siano rimaste soffuse e il pubblico del tutto silente. Anche Stefano De Martino non ha mosso un muscolo, il che non ha fatto altro che aumentare il grado d’imbarazzo della ballerina.

Sono trascorsi un po’ di secondi dopo la fine del brano e, in assenza di alcuna reazione, la ragazza è scoppiata a ridere e si è poi accovacciata. Pubblico, concorrenti e presentatore ci hanno messo un po’ a capire cosa fosse successo. Nessuno si aspettava questo finale, che è sembrato un po’ monco. Anche lei lo ha commentato in maniera dura, per quanto sorridendo: “È la fine più brutta di sempre”.

Quando tutto è stato chiaro, ovviamente, è partito un generale applauso. De Martino l’ha poi raggiunta, rassicurandola del fatto che la performance fosse piaciuta ma che per rispetto fossero rimasti tutti in silenzio, attendendosi ancora qualche passo di danza.