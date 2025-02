Ne parlano tutti, ovunque, da giorni. E ha scelto di parlare anche lei, prima con un post social, poi con una lunga intervista alla stampa. Oggi, Chiara Ferragni utilizza la propria voce e ci mette la faccia. Intercettata dagli inviati di una delle più seguite trasmissioni pomeridiane, l’influencer ha detto la sua sul tradimento dell’ex marito e sul modo in cui la notizia è stata diffusa a sua insaputa.

Le prima parole di Chiara Ferragni su Fedez

Da giorni Michel Dessì, inviato di Myrta Merlino per Pomeriggio 5, era appostato fuori dall’appartamento di Chiara Ferragni nel lussuoso quartiere di CityLife, a Milano. E finalmente, l’influencer ha scelto di rispondere alle domande dell’inviato. “Di periodi ne ho avuto di migliori, – ha esordito Ferragni – ma quest’anno è stato devastante in tutto. Up and down completi, ormai ci siamo abituati”.

Inevitabile, da parte di Dessì, la domanda sul recente scoop svelato da Fabrizio Corona, che racconta di un tradimento di Fedez andato avanti per l’intera durata della loro relazione. C’è chi dice che si tratti dell’ennesima montatura a favore di camera, di una strategia per continuare a far parlare di sé, ma Chiara Smentisce. “Purtroppo, da parte mia non è organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tante parti della mia vita dove non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta”. Stavolta però, lei non c’entra niente: “Volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro”.

Dalla notizia del divorzio, l’imprenditrice digitale non ha fatto altro che smentire, correggere e rispondere al gossip: “Quello che ho fatto l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità”. Seppur si preoccupi che “in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli”.

Il suo modo di reagire alla rivelazione della pluriennale relazione con Angelica Montini aveva il fine di proteggere la famiglia: “Ho cercato a modo mio, poi ognuno fa quello che può insomma, non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo. Però spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare più su questi argomenti, io quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qua”. Dura, rifiuta qualsiasi domanda diretta sull’ex marito Federico Lucia, “Quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia”.

Il commento sul caso Balocco

Le notizie riguardanti l’ex marito sono arrivate per Chiara Ferragni nelle stesse ore in cui il tribunale di Milano le comunicava la chiamata a processo per la presunta truffa attuata attraverso la vendita dei pandori Balocco. Il rinvio a giudizio, l’influencer non se l’aspettava, ma è tranquilla: “Sono sicura di essere al cento per cento innocente e lo proverò”. Adesso, non le resta che attendere l’udienza, fissata per il prossimo 23 settembre: “Aspetteremo, cosa devo fare. Io ho fatto tutto quello che era il mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza. Lo dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo in tutti i modi”.