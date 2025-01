Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Fedez

Fedez e Chiara Ferragni hanno separato le loro strade da quasi un anno ma le rivelazioni sulla loro seguitissima storia d’amore non sono finite e continuano a far discutere. Ancora una volta è stato Fabrizio Corona a rendere pubblica una nuova indiscrezioni sulla relazione amorosa del rapper e dell’influencer, affermando che tra i due i problemi andavano avanti da diverso tempo e che il cantante avesse una relazione stabile con un’altra donna da anni.

A sostegno di quanto affermato dal Re dei Paparazzi anche un audio da lui pubblicato su Instagram, che riprodurrebbe la voce dell’amante di Fedez.

Fedez, il presunto audio dell’amante

Dopo aver chiuso la sua avventura al comando del podcast Muschio Selvaggio, che gli ha procurato non pochi grattacapi, Fedez ha deciso di lanciare un nuovo progetto Pulp Podcast in coppia con Mr.Marra. In una recente puntata del suo nuovo progetto televisivo, il cantante ha parlato anche della sua storia d’amore con Chiara Ferragni e del fatto che, al momento della loro rottura, si era sottoposto al rituale delle foglie del destino, che aveva rivelato che lei l’avesse invitato a lasciare la loro casa, quando ancora nessuno lo sapeva.

Ma sull’argomento Ferragnez tornerà presto anche un altro podcast molto seguito con una puntata speciale, si tratta di Falsissimo, ideato e condotto da Fabrizio Corona. Come da lui svelato su Instagram, infatti, il Re dei Paparazzi dedicherà un episodio del suo progetto social alla rottura della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez, rivelando, ancora una volta, che lui avesse un’altra donna negli ultimi anni: “La storia d’amore tra Federico Lucia e Chiara? Non è mai esistita. Lui ha sempre avuto un’altra, una donna che avrebbe potuto rovinarlo”.

Fabrizio Corona ha dichiarato che, a sostegno della sua tesi, produrrà anche: “Foto, video e audio esclusivi” e, a corredo della presentazione del prossimo episodio del suo podcast ha condiviso anche un filmato della proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni, accompagnandolo con la voce di una donna sconosciuta, da lui indicata come la presunta amante del cantante, che affermava: “Ma per sei anni ti potevo rovinare il matrimonio se volevo”.

Fedez, le indiscrezioni di Fabrizio Corona

Fedez e Chiara Ferragni hanno raggiunto un accordo di separazione e, presto, saranno ufficialmente divorziati, ma c’è chi ancora afferma che la storia d’amore tra i due volti noti non è stata raccontata del tutto. Taylor Mega, di recente, ha dichiarato che i due fossero, in realtà, una coppia aperta e, adesso, Fabrizio Corona è pronto a raccontare la sua visione della coppia.

Secondo il Re dei Paparazzi Fedez sarebbe stato innamorato di un’altra donna, anche durante il suo matrimonio: “Vi sveliamo tutta la verità sul vero grande amore di Fedez e non è Chiara Ferragni. Dietro l’immagine del suo matrimonio perfetto si nasconde un’altra storia. Federico Lucia ha amato e avuto un’altra donna, prima, durante e dopo la sua relazione con Chiara. Con fatti esclusivi e rivelazioni inedite smontiamo il mito della coppia da sogno”.

Per quest’ipotetico amore il rapper avrebbe perfino tentato il suicidio: “Il terzo suicidio Federico lo ha tentato per lei, proprio il giorno della presentazione del Festival di Sanremo. Vi ricordate le sue condizioni?”.