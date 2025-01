Fedez, il rituale delle foglie del destino: “Sarei dovuto morire”. E parla di Chiara Ferragni

Fonte: IPA Fedez, la lettura delle foglie, cosa dicono

E se il nostro futuro fosse già scritto? Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha raccontato un’esperienza particolare che lo ha scosso profondamente, rivelando dettagli intimi e personali che riguardano la sua vita, la sua malattia e la sua relazione con Chiara Ferragni. Il rapper ha svelato la sua immersione nel misterioso rituale delle “foglie del destino”, una pratica spirituale indiana che avrebbe predetto eventi inquietanti, tra cui la sua separazione e una morte prematura per via del cancro. Eppure, c’è di più: tra le parole di Fedez, si intravede una allusione a un nuovo capitolo della sua vita, uno che potrebbe già includere un’altra persona.

Fedez, il destino scritto nelle antiche foglie

Fedez racconta di essere stato inizialmente scettico nei confronti del rituale delle foglie del destino. Ma le coincidenze e la precisione dei dettagli lo hanno spinto a riflettere su quanto fosse veramente “scritto”. La lettura, infatti, ha toccato temi dolorosi e inquietanti, come la sua malattia e la rottura con la moglie Chiara Ferragni. La previsione più scioccante riguarda proprio la sua morte: secondo quanto scritto nelle foglie, Fedez sarebbe dovuto morire a causa del cancro che ha affrontato, un destino che, per fortuna, non si è realizzato.

La separazione da Chiara Ferragni: “Sbattuto fuori di casa”

Il rapper ha rivelato che una delle informazioni che lo ha colpito di più durante la lettura riguarda la sua separazione da Chiara Ferragni. Secondo le foglie, infatti, sua moglie lo avrebbe “sbattuto fuori di casa”, un dettaglio che ha sorpreso Fedez perché la rottura con la sua compagna, seppur vissuta sotto i riflettori, non era ancora stata ufficialmente raccontata.

Ha ricordato che in quel periodo viveva in un AirBnb, un appartamento che avrebbe potuto sembrare un ufficio, ma che, in realtà, rappresentava il simbolo di un momento delicato della sua vita privata. Le foglie, dunque, avevano già previsto ciò che sarebbe poi accaduto, facendo emergere quella che Fedez ha descritto come una rottura dolorosa, ma inevitabile.

Un’altra persona nel suo cuore?

Fedez non si è limitato a raccontare solo la previsione sulla sua malattia e la separazione, ma ha anche fatto un accenno che non è passato inosservato. Mentre descriveva gli eventi che lo hanno accompagnato alla lettura delle foglie, ha parlato di alcune figure che sembrano essere apparse come segni di un nuovo percorso. Nel racconto, c’è anche un passaggio in cui il rapper menziona una figura da poco gli sta facendo sentire sensazioni “nuove”, suggerendo che, forse, la sua relazione con Chiara Ferragni non è stata l’unica a segnare la sua vita. Senza entrare troppo nei dettagli, Fedez ha lasciato intendere che la lettura delle foglie potrebbe avergli aperto gli occhi su qualcosa che, probabilmente, è già in corso.

La lettura delle foglie e la forza del karma

Un altro tema centrale nel racconto di Fedez riguarda il karma e il suo ruolo determinante nel guidare gli eventi della vita. Secondo il rapper, la lettura delle foglie ha innescato un meccanismo che lo ha costretto a confrontarsi con il proprio passato (tra cui il l’agghiacciante ricordo di una molestia ricevuta da bambino) e con la sua vita. Durante il podcast, Fedez ha parlato di una serie di coincidenze che sembravano “sovraccaricare” il momento, come il fatto che mentre si trovava a fare la lettura, il telefono di sua moglie e quello della sua assistente iniziarono a squillare all’improvviso, con messaggi di rabbia e preoccupazione. “Questo è il tuo karma”, gli è stato detto.

Un futuro scritto o una nuova possibilità?

La lettura delle foglie ha dato a Fedez una visione molto chiara di ciò che sarebbe accaduto nella sua vita, eppure, come lui stesso ha detto, nulla è mai definitivo. Mentre racconta delle previsioni che riguardano la sua morte, ha anche parlato di una riflessione più profonda: il destino non è qualcosa di immutabile, ma può essere modificato attraverso le scelte e le azioni che facciamo. Le foglie, quindi, non sono solo un resoconto del futuro, ma anche un invito a cambiare il corso della propria vita, ad affrontare la sofferenza e a decidere di vivere il presente con consapevolezza.