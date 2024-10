Fedez, nuova fidanzata. Parla Gabriele Parpiglia: “Una storia seria”

Una nuova fidanzata per Fedez? A rivelarlo è Gabriele Parpiglia: non un flirt, come quelli in estate, ma una storia seria, una "ripartenza in amore"

Il 15 ottobre, Fedez ha compiuto 35 anni. Su Instagram, ha smesso di condividere post e stories da ormai un po’ di tempo, ovvero da quando è stato arrestato il suo bodyguard, Christian Rosiello. Quello appena trascorso è stato davvero un compleanno amaro per il rapper? Non proprio, a dire il vero, perché non lo ha passato da solo. A parlare è il giornalista Gabriele Parpiglia: Fedez avrebbe una nuova fidanzata. E non sarebbe un semplice flirt come accaduto (frequentemente) in estate.

Fedez, chi è la nuova fidanzata: la rivelazione di Gabriele Parpiglia

Il 2024 è stato un anno funesto per Fedez. Dopo la vicenda del Pandoro Gate e delle Uova di Pasqua, è arrivata la conferma della crisi con Chiara Ferragni: una rottura che lo ha portato a trasferirsi in un’altra casa, avviando le pratiche della separazione. E se in estate ha provato a tornare un po’ alle origini, tra visite a Rozzano e un lifestyle all’insegna del divertimento e delle feste scatenate, poi siamo arrivati al dissing con Tony Effe e, infine, all’arresto del suo bodyguard. Un anno da montagne russe, se così possiamo dire.

Ma, a quanto pare, stando a quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, Fedez non sarebbe più solo. E quel compleanno amaro, festeggiato nella giornata di ieri, 15 ottobre 2024, non sarebbe stato così solitario. “Nuova fidanzata per Fedez”, ha scritto Parpiglia sui social. “Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia”. Un nuovo flirt? No, non proprio, e lo ha spiegato lo stesso giornalista. “Alt. Non una ragazza più giovane, ma una storia seria. Ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc, ottima famiglia”. Dovrebbero seguire ulteriori dettagli nella giornata di oggi.

Le parole di Chiara Ferragli sulla coppia aperta

Fedez e Chiara Ferragni sono andati avanti. L’ex coppia, che al momento è concentrata sulle trattative segrete per la separazione, è ancora oggi al centro del chiacchiericcio. In particolare perché, non poco tempo fa, Taylor Mega ha dichiarato di avere avuto un flirt con il rapper. “Se sono stata insieme a Fedez? Sì, ma parlare di storia è un po’ esagerato (…). Non c’è stato tradimento. Perché non si può parlare di co**a se due sono in una relazione aperta”.

Più specifica, però, è stata la replica di Chiara Ferragni ai microfoni di Striscia la Notizia, dove ha – non proprio sottilmente – confermato il tradimento da part di Fedez. “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai”.

D’altro canto, anche Chiara Ferragni è andata avanti e sta vivendo una storia d’amore seria, come detto sempre da Gabriele Parpiglia in anteprima. Ma a luci spente, anche perché per il momento c’è tanto sul fuoco, come la speranza di ottenere l’archiviazione del Caso Pandoro. “Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Garante per la concorrenza ed il mercato”, avevano detto i suoi avvocati, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.