Fonte: IPA Chiara Ferragni

Prosegue la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara: se da una parte Fedez continua a essere al centro del chiacchiericcio in rosa, la Ferragni si è decisamente allontanata dal gossip, per vivere il suo rapporto con Campara “a luci spente”. A riportarlo è Gabriele Parpiglia per RTL 102,5.

Chiara Ferragni, la storia con Silvio Campara lontana dai riflettori

Sì, il nome di Chiara Ferragni è stato a lungo sotto le luci dei riflettori. Lei stessa ha creato la sua bolla social, che, dopo l’affaire Pandoro e Uova di Pasqua, è esplosa: per l’imprenditrice, tutto è cambiato, da un giorno all’altro. E se al suo fianco c’era Fedez, dopo la separazione oggi sta vivendo un amore tutt’altro che alla luce del sole. Non ci sono più gli scatti intimi su Instagram, le stories in giro per il mondo, i tag.

Il nuovo amore di Chiara Ferragni, però, come ha affermato Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102,5, è assolutamente low profile. “Molti si sono chiesti se Chiara Ferragni fosse single o se facesse ancora coppia con Silvio Campara. Notizia! Ieri era il compleanno del noto imprenditore, ha fatto 50 anni, credo. I due hanno festeggiato, non lo sa nessuno. Cena intima e romantica, segno di un rapporto fortissimo, i due sono uniti più che mai, un rapporto di progettualità”.

E ha aggiunto: “Il loro è un rapporto lontano dalle luci e da pubblicità e gossip da giornali. Questa storia viaggia in modo sano e lento, come forse è giusto che sia quanto tu stai costruendo qualcosa. Se ci sono foto della cena romantica? Ci possono essere gli scatti degli ingressi in macchina. Una storia costruita mattone dopo mattone, parliamo, quindi, di una storia serissima a luci spente, mettiamola in questa maniera”. Stando a quanto si intuisce, dunque, Campara potrebbe aver chiuso definitivamente il rapporto con la compagna.

Fedez, Taylor Mega e Tony Effe: il dissing

Luci spente per Chiara Ferragni e Silvio Campara, riflettori puntati su Fedez e il dissing infinito. E Taylor Mega? Ha confermato ai microfoni di Striscia la Notizia di avere avuto un flirt con Fedez, ma senza chiarire il periodo. Secondo Fabrizio Corona, però, la liaison con Mega risalirebbe tra il 2018 e il 2019. Il matrimonio dei Ferragnez è stato celebrato il 1 settembre 2018, e Leone, il primogenito dell’ex coppia, è nato il 19 marzo 2018.

“A cavallo tra il 2018 e il 2019, Fedez è andato con Taylor Mega e rimangono in contatto. Questo è il primo precedente. Chiara Ferragni l’ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell’ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima”, ha spiegato Corona. La Ferragni, però, ci ha tenuto a ribadire di voler essere lasciata in pace, e soprattutto di non volere che in questa vicenda vengano coinvolti i suoi figli, Leone e Vittoria.

Il divorzio con Fedez è praticamente alle porte e si conoscono le prime indiscrezioni: l’imprenditrice ha rifiutato il mantenimento. Con Campara le cose procedono per il meglio, secondo Parpiglia, ed è tornata a lavorare in Spagna: “Penso che tutti sappiano che non sono stati i mesi più facili della mia vita, per questo li apprezzo ancora di più di prima di poter tornare al lavoro e incontrare persone che mi apprezzano, che capiscono il mio modo di vivere. Lavorare, emoziona moltissimo anche me”.