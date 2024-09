Fonte: IPA Chiara Ferragni

Era rimasta a lungo in silenzio ma, quando ha temuto che potessero andarci di mezzo i suoi figli, ha deciso di parlare. Chiara Ferragni è intervenuta per mettere un freno al continuo dissing tra Fedez e Tony Effe, che in questi giorni ha letteralmente infiammato i social. Solo poche parole perché sia tenuta fuori dalla questione, insieme ai suoi due bambini che da tempo non si vedono più in volto su Instagram per decisione di entrambi i genitori.

Cos’ha detto Chiara Ferragni dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe

“Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace, me e i miei figli, grazie”, scrive Chiara Ferragni su Instagram dopo che per giorni si è susseguito un botta e risposta tra il suo (quasi) ex marito e Tony Effe. I due hanno cominciato da una strofa del rapper di Miu Miu e hanno proseguito offendendosi in maniera pesante, qualche volta tirando pure in ballo l’imprenditrice digitale, benché i toni siano quelli tipici del loro genere musicale.

In questi mesi di separazione, l’influencer è rimasta lontana dalle polemiche che spesso potevano esplodere intorno ad alcune dichiarazioni sibilline giunte da diverse parti. Tra canzoni e provocazioni, Chiara Ferragni ha provato a sollevare un muro e lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi decisamente difficili per lei. Il lavoro non stava andando per niente bene ed era crollato dopo lo scandalo del pandoro-gate e – quasi conseguentemente – anche il suo matrimonio è andato in frantumi. Ora che il divorzio è alle porte, si continua a parlare di lei benché in maniera indiretta e circostanziata: Fedez e Tony Effe sono rapper e fa parte del gioco, oppure no? Intanto, ha provato a mettersi al sicuro con una prima dichiarazione su Instagram in cui non è sembrata per niente divertita dal dissing tra i due.

Cos’ha detto Tony Effe su Chiara Ferragni

Tutto è iniziato con le parole di Tony Effe, il primo a chiamare in causa l’imprenditrice digitale: “La Chiara dice che mi adora”. La risposta di Fedez non si è fatta attendere e i botta e risposta sono continuati per circa 24 ore, senza che si accenni a una fine della presunta lite tra rapper. Tra i due non vi è mai stata una grossa simpatia, ma le voci sul possibile flirt di Nicolò Rapisarda con Ferragni aveva fatto precipitare la situazione.

È pur vero che Fedez sta attraversando un periodo tutt’altro che semplice. Tra la separazione e i problemi di salute, ha trascorso uno dei periodi più difficili della sua vita. Alla diagnosi di tumore al pancreas è seguita la depressione, poi risolta grazie alla vicinanza di sua moglie e dei suoi figli, quindi la grave emorragia addominale che gli ha fatto rischiare la vita a ottobre 2023. Gli episodi si sono ripetuti altre volte, in maniera meno severa, ma il continuo via vai al pronto soccorso non ha di certo giovato al suo umore. I bambini continuano a essere il centro della sua vita ed è con loro che ha trascorso l’estate. È il punto giusto dal quale ripartire.