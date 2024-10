“Nuova fidanzata per Fedez, storia seria”, ma lei smentisce tutto

Mentre prosegue il lungo silenzio di Fedez, che non ha risparmiato neanche il giorno del suo compleanno (lo scorso 15 ottobre), si continua a parlare di lui e, in particolare, della sua vita sentimentale. O almeno, della presunta tale. Era stato Gabriele Parpiglia a lanciare la news che lo vorrebbe fidanzatissimo con una giovane donna lontana dal mondo dello spettacolo (e del gossip) di nome Vittoria. Travolta presumibilmente da una valanga di messaggi privati sui social e con il nome finito sui giornali online, la ragazza coinvolta ha deciso di dire la sua, smentendo tutto.

La presunta “storia seria” di Fedez

Parpiglia continua a occuparsi dell’ex coppia d’oro dei social. Proprio oggi ha parlato della fine della storia tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, mentre aleggia il mistero sui bilanci dell’imprenditrice digitale che sembrano svaniti nel nulla.

Su Fedez il giornalista era stato chiaro: “La nuova fidanzata di Fedez, nata nel ’97, si chiamerebbe Vittoria. Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna. Si sono conosciuti in Sardegna, milanese con cognome della Milano bene conosciuto (ma non famosa): storia seria comunicata a tutte le persone vicine a lui in questo momento non facile”. Poi qualche altra informazione in più, che avrebbe spiegato l’assenza del rapper dai social nel giorno del suo compleanno: “Si tratta di un fidanzamento in famiglia. Fedez starebbe festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia”.

Neanche a dirlo, da subito è partita la solita ricerca sui social di Fedez per riuscire a carpire l’identità della presunta nuova fidanzata e in molti – inclusi giornali online – hanno fatto il nome di una ragazza con quel nome, presente tra i following del rapper: Vittoria Andena.

Vittoria Andena smentisce categoricamente la relazione con Fedez

Nessuna storia seria, solo speculazioni che non ha affatto gradito e che l’hanno portata senza alcuna ragione valida al centro del gossip, accostandola al nome di qualcuno che neanche conosce. Vittoria Andena – che nel frattempo ha chiuso il suo profilo Instagram, non è difficile immaginare perché – ha condiviso una storia in cui smentisce categoricamente quanto si vociferava sul suo conto.

“Sono uscite delle notizie che mi accostano ad un noto personaggio pubblico – ha scritto con tono affatto sereno -. Preciso che io non conosco questa persona e, quindi, invito immediatamente a rimuovere e a smentire tali notizie dalle testate giornalistiche. Queste false informazioni ledono gravemente la mia privacy e la reputazione mia e della mia famiglia”. Poi ha aggiunto un avvertimento per chi non si impegnasse a rettificare la falsa notizia: “In mancanza, provvederò ad agire nelle competenti sedi giudiziarie. Inoltre aggiungo che io non sono fidanzata con nessuno“.

Finire nella trappola dei social e dei gossip è un attimo. La 27enne laureata all’Istituto Marangoni e allo Ied si è ritrovata per un momento al centro di un ciclone che ormai da mesi impera sulle pagine dei giornali. C’è chi si è anche stufato, a dirla tutta.

Intanto Gabriele Parpiglia ha parlato ancora una volta su Instagram, spiegando: “Quando tu parli di un personaggio che non è noto (…) e non è soggetto od oggetto di cronaca, tu il cognome non lo puoi scrivere. Infatti ho scritto solo il nome. Detto ciò, l’8 di ottobre da Cipriani, locale che Fedez sta frequentando, dove puoi entrare solo se sei socio, quindi blindatissimo (…) era a pranzo con la sua fidanzata. (…) Poi se è uscita la notizia e si son lasciati, che ca**o ne so io? Però la notizia mia era vera”.