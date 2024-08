Fedez esplode: il duro commento su Chiara Ferragni e il nuovo amore Silvio Campara

Fonte: IPA Fedez si è lasciato andare ad un duro commento che sembra rivolto all'ex moglie Chiara Ferragni: "Buona recita", ha scritto il rapper

Le ultime indiscrezioni sulla relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara hanno lasciato tutti senza parole, compreso Fedez. L’ex marito dell’influencer non è rimasto a guardare e si è lasciato andare ad un duro commento che sembra rivolto proprio alla madre dei suoi due eredi, Leone e Vittorio. I Ferragnez non hanno più alcun tipo di rapporto, nonostante i bambini, e il rapper non ha perso occasione per bacchettare l’ex moglie, tornata prepotentemente al centro del gossip per via di una nuova storia d’amore che sarebbe nata sulle ceneri di un’altra, con tanto di matrimonio e figli.

Chiara Ferragni e la moglie di Silvio Campara: il commento di Fedez

Dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato piccanti retroscena sulla nascita della liaison tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, Fedez ha condiviso su Instagram un commento che sembra rivolto proprio all’imprenditrice digitale. “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la mer** sotto il tappeto. Io ho deciso di caga**i in salotto. Buona recita“, ha scritto il cantante. Per molti una risposta a chi da mesi lo critica per i suoi numerosi e fugaci flirt, da Garance Authié a Giulia Ottorini, passando per Taylor Mega. Tutti vissuti alla luce del sole, davanti ai flash dei paparazzi.

Chiara Ferragni, invece, dopo la separazione da Fedez ha mantenuto un profilo basso, cercando di non dare troppo nell’occhio anche a causa dei problemi legali scaturiti dallo scandalo del pandoro. Le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata, però, sono tutt’altro che incoraggianti e stanno facendo parecchio discutere. Nessuna smentita da parte della diretta interessata che, ancora una volta, ha scelto la strada del silenzio. Nessuna risposta neppure agli haters che hanno invaso la sua bacheca social con commenti decisamente maligni come “non si rubano i mariti delle altre”.

I gossip sulla storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara

A lanciare la bomba sulla storia d’amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. “L’amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. No. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale”, ha assicurato il giornalista.

“Siamo a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del pandoro gate – ha continuato – Ma come la aiuta? Sia emotivamente, che cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento. Giulia le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand”.

Secondo il racconto di Parpiglia Campara non starebbe attraversando un buon periodo a causa di alcuni problemi di lavoro e l’incontro con la Ferragni “è una sorta di via d’uscita da quel momento no”. E poi: “Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato. Insomma: mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio“.

“Il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino – scrive Parpiglia – Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi); la quale però, non ha minimamente indietreggiato e ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio”.

Chiara Ferragni avrebbe riferito a famigliari e amici “che tutti sanno tutto, io non ho sbagliato”. Così “Campara e la moglie si staccano, ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi. Giulia non ha alcuna intenzione di disintegrare la sua famiglia. Nessuna. I due hanno superato dolori molto forti. L’ex moglie, anzi, la moglie, pensa che per Silvio sia in un momento “no” ma che non perderà quello che ha costruito. La Ferragni dal canto suo ha perso la testa e ci mette il cuore e crede in questa relazione”.

A quanto pare Chiara Ferragni e Silvio Campara avrebbero organizzato un viaggio in Perù per Ferragosto ma al momento il progetto sarebbe rimasto in stand by anche alla luce dei recenti sviluppi. Lasciarsi tutto alle spalle non è semplice e lo stop sarebbe partito proprio da lui: “Nel mentre il trio si separa. Giulia è tra Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il 15 agosto. Silvio è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia. Un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro”.