“Chiara Ferragni e Fedez avvistati dallo psicologo”. Lei non sorride più

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre stati sotto le luci dei riflettori. Anche ben prima del Pandoro Gate, quando il castello dorato è crollato. Ancora oggi, ogni indiscrezione o voce che riguarda i due ex viene ricondivisa, diventa virale: è tale il potere dei FerragnEx. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero stati avvistati insieme dallo psicologo: cosa sappiamo.

Chiara Ferragni e Fedez avvistati dallo psicologo: l’indiscrezione

“Ieri sono stati avvistati i Ferragnez che entravano dallo psicologo insieme a Milano”. Questa è la segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano su Instagram. Riappacificazione in vista? Difficile dirlo o anche solo immaginarlo, considerando che, secondo le ultime news, Chiara Ferragni starebbe frequentando Silvio Campara, con cui starebbe vivendo un periodo d’amore “a luci spente”.

Fedez, invece, oltre al dissing con Tony Effe, sta passando un periodo non proprio semplice, considerando anche l’arresto del suo bodyguard. Per lui, è arrivato il 14esimo Tapiro d’Oro e ha replicato a Staffelli: “Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla”. In effetti, il rapper non è assolutamente indagato nello scandalo che ha coinvolto gli ultras di Milan e Inter.

Chiara Ferragni non sorride più

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha provato a chiedere a Fedez maggiori delucidazioni su quanto detto da Taylor Mega: gli ex erano una “coppia aperta”? Il rapper non ha replicato alla domanda, dicendo solo: “Ci vediamo dopo”. Intanto, il settimanale Chi ha pizzicato Chiara Ferragni in centro a Milano, al fianco delle sorelle, della mamma e dell’amica del cuore. Ma per lei non è un buon periodo, e infatti ha sorriso rarissimamente, e solo alle telecamere per un selfie.

Dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe, Chiara Ferragni si è espressa in modo netto sulla canzone Allucinazione Collettiva del suo ex: “Una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili”.

Il ritorno al lavoro

“È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera”, queste sono le parole di Chiara Ferragni al gala della sostenibilità, anche se non ha preso parte alla Milano Fashion Week, dove prima era di “casa”. Inoltre, ha avviato una collaborazione con un marchio spagnolo dedicato alla cura dei capelli: il primo brand che si è affiancato a lei dopo quanto accaduto con lo scandalo Pandoro.

E per quanto riguarda la sua vita sentimentale? Certo, è stata avvistata dallo psicologo con Fedez (fino a conferme o smentite, però, rimane un’indiscrezione), ma pochi giorni fa il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato della liaison con Campara. “I due sono uniti più che mai, un rapporto di progettualità. Il loro è un rapporto lontano dalle luci e da pubblicità e gossip da giornali. Questa storia viaggia in modo sano e lento, come forse è giusto che sia quanto tu stai costruendo qualcosa”. Anche perché ormai sono stati condivisi i primi dettagli riguardo al divorzio: l’amore è tramontato del tutto.