Fedez, la prima foto con Giulia Honegger su Instagram: la storia è ufficiale

Fedez è finalmente uscito allo scoperto: il rapper ha condiviso su Instagram un selfie con Giulia Honegger, ufficializzando di fatto la relazione con la stilista milanese. Si vocifera da tempo che tra i due ci sia una liason amorosa, e dopo gli indizi seminati dall’artista e la recente paparazzata di Chi, che li ha beccati insieme in Sardegna, ha deciso di pubblicare uno scatto che lascia poco spazio ai dubbi.

Fedez esce allo scoperto: la prima foto con Giulia Honegger su Instagram

Fedez non ha più intenzione di nascondersi: prima qualche indizio sparso qua e là, con uno scatto che mostrava una misteriosa ragazza (con il volto coperto) in un carosello su Instagram, poi è arrivato un selfie che parla chiaro. Il rapper ha voluto ufficializzare così la storia con Giulia Honegger, stilista milanese alla quale è legato da qualche tempo.

L’artista si è lasciato andare nelle storie di Instagram condividendo prima uno scatto che li ritrae insieme, mentre lei appoggia la testa sulla sua spalla, poi un selfie inequivocabile. “Bro, you just posted cringe” (Bro, hai appena pubblicato qualcosa di imbarazzante) si legge, mentre i loro visi sono accompagnati da un filtro con due mani unite che formano un cuore.

È chiaro ormai che Fedez e Giulia sono una coppia e hanno tutta l’intenzione di vivere la loro storia alla luce del sole, senza più doversi nascondere dai paparazzi.

La fuga d’amore in Sardegna

Il rapper e la stilista milanese sono stati paparazzati da Chi in Sardegna, dove Fedez trascorre ogni estate, in atteggiamenti inequivocabili. “Si chiama Giulia l’estate di Fedez. Giulia Honegger“, si legge sul settimanale. “Li abbiamo visti la scorsa settimana a Milano e a Marina di Pietrasanta, li rivediamo in Sardegna. Alloggiano nella villa che Fedez prende in affitto ogni estate. Con loro ci sono l’assistente del rapper e il suo cane. E alcuni amici che li vanno a trovare. Fedez e Giulia, nelle foto che vi mostriamo, hanno preso un gommone e sono andati sull’isola di Mortorio, che fa parte dell’arcipelago della Maddalena. E lì hanno fatto il bagno e si sono lasciati andare alla tenerezza”.

Tra baci e tenerezze, la coppia ha deciso di non nascondersi più: dopo un periodo buio Fedez ha finalmente voltato pagina, ritrovando la serenità al fianco della 35enne.

Chiara Ferragni, ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera

Mentre Fedez ha deciso di vivere la sua storia d’amore con Giulia alla luce del sole, per Chiara Ferragni le cose stanno andando diversamente. Sembra che l’influencer si sia riavvicinata a Giovanni Tronchetti Provera, dopo mesi di lontananza. I due sono stati “pizzicati” insieme in aeroporto, dove lui l’aspettava Chiara all’aeroporto di Milano, di ritorno da un viaggio a Mykonos con la sorella Valentina.

Le foto dell’imprenditrice digitale e del rampollo Pirelli parlavano chiaro, mostrando una complicità ritrovata. Non sarebbe il primo incontro tra i due: secondo il giornalista Gabriele Parpiglia il sereno è tornato da un po’, con incontri segreti a Forte dei Marmi e un romantico weekend sul lago di Como. Ma probabilmente questo ritorno di fiamma verrà vissuto con la massima discrezione, visto che la famiglia dell’imprenditore non è felice dell’esposizione mediatica di Chiara Ferragni.