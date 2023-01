“Annunci di gravidanza?” Chiara Ferragni rivela la verità su Instagram

Una diretta su TikTok di Fedez aveva dato il via a una serie di illazioni su una possibile terza gravidanza per lui e la moglie Chiara Ferragni. Se a questo si aggiunge il fatto che il cantante non ha mani nascosto il desiderio di allargare ancora la famiglia, allora si comprende come mai le sue parole sibilline abbiano fatto così scalpore. Ora l’imprenditrice digitale è tornata sulla questione, pur essendo già stata abbastanza chiara in precedenza, e ha rivelato la verità, mettendo un punto su possibili di annunci di gravidanza post Sanremo 2023.

Chiara Ferragni è incinta? La sua risposta

Tutto è partito da una diretta su TikTok che ha visto Fedez fermarsi poco prima di fare una rivelazione: un annuncio mancato che ha dato vita ai sospetti dei fan e a tante domande. “Non posso dirlo? Ha detto che posso dirvelo dopo Sanremo”, aveva spiegato il rapper mentre la moglie Chiara Ferragni sottolineava che non si tratta di una gravidanza. A quel punto il cantante aveva aggiunto: “Si tratta di una cosa bella, che riguarda la famiglia”.

Parole che, nonostante la moglie abbia sottolineato: “Così però sembra che sono incinta”, hanno creato un vero e proprio caos. Cosa devono dirci i Ferragnez dopo Sanremo, dove lei sarà impegnata sul palco come co-conduttrice nel corso della prima e dell’ultima serata?

Sicuramente non ci saranno notizie relative alla coppia che allarga la famiglia, come ha voluto ribadire Chiara in una recente storia Instagram. “Non ci sono annunci di gravidanza – ha detto su Instagram rivolta alla telecamera del suo telefono – ve lo dico visto che ogni volta che dico che devo parlare di qualcosa si pensa a una gravidanza: nope!”.

Parole molto chiare che mettono un punto alle voci che sono girate dopo la diretta su TikTok.

Ma cosa dovrà dire Chiara Ferragni? Al momento l’imprenditrice si sta preparando a Sanremo 2023 quando la vedremo per ben due sere, le più importanti, sul palco dell’Ariston. Quindi tutto è rimandato a dopo la kermesse canora.

Chiara Ferragni e Fedez, come sarà il 2023

Il 2023 si preannuncia come un anno importante per coppia, sia dal punto di vista della famiglia che dell’ambito professionale. Innanzitutto i due traslocheranno in una nuova casa, poi è prevista una nuova stagione di Ferragnez su Amazon Prime Video.

Progetti impegnativi, ma del resto i Ferragnez in questi anni hanno lavorato moltissimo tra musica, brand e trasmissioni tv. Fedez, ad esempio, è tornato a sedere al banco dei giudici di X Factor, ha fatto uscire singoli di successo, ma non solo. Chiara è impegnata con il suo brand, con le tante collaborazioni e con la sua carriera di influencer sui social.

Non sono mancati neppure i momenti difficili come quando hanno dovuto affrontare la malattia del cantante, che li ha visti uniti e supportarsi come hanno sempre fatto sin dall’inizio della loro relazione.

Ora, però, riflettori puntati su Sanremo: Fedez, che è arrivato secondo insieme a Francesca Michielin nel 2021 (alle spalle dei Maneskin), quest’anno non ci sarà.

Questa è l’edizione di Chiara che per la prima volta si misurerà con un palco importante e prestigioso come quello dell’Ariston.

