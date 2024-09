Veronica Ferraro, chi ha creato i suoi altri due abiti da sposa

Fonte: IPA Veronica Ferraro

Veronica Ferraro si è sposata con Davide Simonetta: l’influencer ha realizzato il suo sogno d’amore, convolando a nozze con il suo compagno lo scorso 12 settembre. L’amica di Chiara Ferragni ha scelto due abiti da favola per festeggiare con gli affetti e gli amici più cari: un vestito lungo super scintillante e un abito corto con spalline scivolate, entrambi firmati Atelier Emé.

Gli abiti da sogno di Veronica Ferraro: il vestito lungo scintillante

Un matrimonio caratterizzato da eleganza e ricercatezza quello di Veronica Ferraro, che ha sposato dopo due anni di fidanzamento il produttore musicale Davide Simonetta. Dopo una cerimonia romantica all’aperto – durante la quale Chiara Ferragni, testimone della sposa, ha dedicato all’amica parole commoventi – è arrivato il momento della cena (criticata per il menu a detta di alcuni troppo “misero”).

Per l’influencer è stata l’occasione per uno scenografico cambio d’abito: dopo aver indossato un vestito dalla silhouette fasciante, per festeggiare con amici e parenti ha scelto un abito scivolato tempestato di paillettes dall’effetto super scintillante.

Fonte: Ufficio Stampa

Il capo, firmato da Atelier Emé, ha messo in risalto il fisico tonico di Veronica Ferraro, con una scollatura a v generosa sul décolleté, e dei dettagli cut out sui fianchi. Dopo aver scelto un raccolto tiratissimo per la cerimonia, l’influencer ha voluto sciogliere i capelli, optando per un’acconciatura con onde morbide.

Il minidress strutturato

Per il suo matrimonio Veronica Ferraro ha optato per un terzo cambio d’abito: per la fine della festa, quando tutti sono scesi a ballare in pista e a divertirsi fino a tarda notte, ha preferito un minidress strutturato con corpetto con scollo dritto e maniche scivolate e gonna drappeggiata.

Fonte: Ufficio Stampa

All’abito corto, sempre firmato Atelier Emé, ha abbinato un collier scintillante e orecchini al lobo altrettanto brillanti, che risaltavano grazie alla scelta del raccolto, questa volta con un ciuffo lasciato libero sul viso.

L’amore con Davide Simonetta

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono conosciuti tramite amici comuni nel 2021: dal loro primo incontro è trascorso qualche mese prima che scoccasse la scintilla e da allora non si sono più lasciati. Il produttore musicale ha chiesto la mano dell’influencer in Puglia, luogo in cui si erano conosciuti tre anni fa, la scorsa estate: un momento vissuto nel massimo riserbo e condiviso con i follower solo a cose fatte.

Prima di conoscere Simonetta, Veronica era già stata sposata con l’esperto di fitness Giorgio Merlino, mentre il musicista è stato legato sentimentalmente fino al 2017 alla cantante Annalisa. I due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che l’artista si è esibita alle nozze dell’ex.

Adesso per la coppia è arrivato il momento di allargare la famiglia: l’influencer non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma dopo aver incontrato l’attuale marito, ritenendolo l’uomo giusto con il quale affrontare insieme l’avventura della genitorialità. Ma a causa di problemi di fertilità di entrambi dovranno ricorrere alla fecondazione in vitro.

“Non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta”, ha raccontato qualche tempo fa.