Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. La presentatrice tv, infatti, è molto seguita sia suoi canali social ufficiali, che in televisione, dove accompagna la domenica calcistica degli italiani con il suo commento da bordo campo. Anche la bellezza di Diletta Leotta è molto apprezzata dai suoi numerosi ammiratori e dalle tante donne che s’ispirano ai suoi look sempre curati e originali. Anche di recente, in occasione della festa della mamma, la conduttrice televisiva ha sfoggiato sui social network un outfit accattivante e molto di tendenza.

Diletta Leotta, il completo shorts e giacca in denim

Diletta Leotta è diventata mamma lo scorso 16 agosto, quando ha dato alla luce la piccola Aria, avuta dal compagno Loris Karius. La coppia sta vivendo un’importante storia d’amore e il prossimo mese convolerà a nozze, come svelato dalla stessa conduttrice televisiva, attraverso un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Sono stati già svelati alcuni dettagli della celebrazione di nozze, che dovrebbe avere luogo a Vulcano, nelle Isole Eolie.

Diletta Leotta, per festeggiare la sua prima Festa della mamma, ha condiviso alcuni scatti teneri con la sua bambina sul suo account Instagram ufficiale. La presentatrice tv ha scelto d’indossare per quest’occasione speciale un completo che le donava molto. La conduttrice televisiva, infatti, ha optato per un coordinato in denim, composto da shorts e top con le spalline larghe. Il pantaloncino dell’outfit era a vita alta, chiuso da dei bottoni e metteva in evidenza le lunghe gambe perfette di Diletta Leotta. La parte superiore, del completo presentava dei bottoni sul davanti. Entrambi i capi d’abbigliamento erano decorati da alcune linee di colore rosa.

Il look della conduttrice televisiva seguiva una tendenza del momento, quella di vestirsi total denim, uno dei tormentoni di stile anche della prossima estate. Il completo di jeans era firmato da Chanel e faceva parte della collezione Coco Beach 2022.

Diletta Leotta, la dedica per la Festa della mamma

Diletta Leotta ha festeggiato la Festa della mamma per la prima volta il 12 maggio 2024. Dagli scatti condivisi sul suo canale Instagram ufficiale si vede che la conduttrice televisiva ha deciso di festeggiare sia con la figlia Aria, che con la madre Ofelia Castorina. Per celebrare il momento speciale, la presentatrice tv ha postato una dolce dedica: “Auguri a tutte le mamme, a chi festeggia da tempo e a chi, come me, oggi festeggia per la prima volta”.