Diletta Leotta brilla sul campo da gioco, la giacca glamour salva inverno

Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Diletta Leotta è una delle conduttrici di programmi sportivi più note e apprezzate in Italia. Sempre sul campo da gioco durante i weekend, la presentatrice tv sta vivendo un anno di grossi cambiamenti e di grande felicità. Diletta Leotta, infatti, è diventata mamma lo scorso 16 agosto, quando ha dato alla luce la sua piccola Aria, avuta dalla relazione con il calciatore Loris Karius. Una rapporto che ha sconvolto la vita della conduttrice sportiva e che lei stessa descrive come l’amore della sua vita.

Già un mese dopo la nascita della piccola di casa, Diletta Leotta ha ripreso il suo posto nei campi da calcio, dimostrando, nuovamente, tutto il suo gusto in fatto di look. Infatti, per la sua prima uscita lavorativa da neo mamma la presentatrice televisiva ha scelto un outfit davvero rock. Anche nell’ultimo appuntamento domenicale con le partite di calcio, Diletta Leotta ha scelto un abbinamento da copiare.

Diletta Leotta: il look domenicale della conduttrice (da copiare)

Diletta Leotta ha raccontato di recente a Verissimo il suo periodo felice, dopo la nascita della piccola Aria. La conduttrice tv è si prepara a vivere il primo Natale della piccola di casa, insieme a tutta la sua famiglia siciliana che, per l’occasione, si trasferirà a casa sua a Milano. Un momento davvero magico per la conduttrice tv, che è appena tornata da una vacanza da sogno a Dubai con il fidanzato e la bambina.

Diletta Leotta ha raccontato a Silvia Toffanin anche quanto sia importante per lei il suo lavoro e la sua felicità per essere tornata sui campi di calcio già un mese dopo la nascita di Aria. Diletta Leotta ha intervistato i giocatori di calcio più apprezzati, anche alla fine delle partite previste per domenica 26 novembre. In particolare, la presentatrice è stata protagonista sul campo del derby d’Italia, che ha visto scontarsi Juventus contro Inter a Torino.

Per la particolare occasione lavorativa, Diletta Leotta ha scelto un look perfetto per essere affascinante anche d’inverno. La conduttrice sportiva ha optato, infatti, per un outfit caldo e comodo, accoppiando un classico jeans con un semplice maglioncino nero. La giacca scelta dalla presentatrice televisiva, però, ha dato un tocco glamour a tutto il look. Diletta Leotta, infatti, ha scelto una giacca corta grigia, tutta ricoperta da paillettes, trasformando, così, un outfit comodo in un outfit dal sicuro effetto.

Diletta Leotta ispira la moda invernale: tutti gli spunti vip

Diletta Leotta ha sfoggiato sul campo da calcio torinese un look sorprendente, da cui tutte possono prendere spunto. Il punto focale dell’outfit era la giacca, che dava un tocco glamour a tutto il completo. Anche altri personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno lanciato con i loro outfit degli altri spunti di moda da copiare per la stagione invernale 2023/2023.

Anche Barbara D’Urso ha sfoggiato, di recente, un look gonna e giacca, adatto a qualsiasi età e perfetto per i mesi più freddi. Dall’Inghilterra, Kate Middleton ha scelto una giacca low cost per recarsi, anche lei, allo stadio. La futura regina, infatti, ha optato per un capospalla bianco di Zara che ha dato grande luce al suo volto, rendendosi protagonista di tutto l’outfit. Sempre sui toni del bianco, il cappotto lungo di Chiara Ferragni con grande fiore di stoffa all’occhiello.