Bon ton, elegante, ma con un tocco super trendy: Barbara D’Urso ultimamente sta regalando ai suoi follower su Instagram dei look memorabili e alla moda. Da copiare, perché adatti a tutti e a ogni tipologia di corpo.

Proprio come l’ultimo outfit che ha voluto condividere sul social in cui la si vede indossare un completo giacca e gonna che va bene per ogni età. A fare la differenza possono essere gli accessori, o il make-up.

Lontana dal piccolo schermo, ma non dal cuore dei suoi tantissimi fan, la presentatrice è stata sommersa di complimenti. Meritatissimi, non solo per la scelta di stile ma anche per il suo fascino: ultimamente, infatti, appare ancora più bella.

Barbara D’Urso, il look da copiare e cha bene a tutte (a ogni età)

Ogni età ha il proprio look? No, tutto dipende da cosa ci fa sentire di più a nostro agio, a come il nostro corpo riflette un determinato stile o abbigliamento. Detto questo, è anche vero che ci sono outfit che davvero possono stare bene a tutte e che possono essere indossati in qualsiasi fase della vita.

Come l’ultimo sfoggiato da Barbara D’Urso: un completo bon ton, ma con un tocco di carattere e super trendy. La conduttrice, infatti, ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini in cui la si vede indossare un completo giacca e gonna, di classe ma sbarazzino.

Un look optical, giocato sui contrasti tra bianco e nero, e composto da una gonna corta, a pieghe, che lascia in mostra le gambe sode e allenate della conduttrice. Barbara D’Urso ha 66 anni e può sfoggiare senza remore ogni tipo di lunghezza.

Nella parte superiore, poi, ha abbinato una maglia bianca con giacca nera. Mentre ai piedi ha sfoggiato accessori all’ultima moda: mocassini neri e calze bianche. In perfetto stile preppy, proprio come la tendenza vuole nell’ultimo periodo. A completare il tutto occhiali da sole e borsa a spalla.

Scelte di stile che sono piaciute ai suoi tanti follower che l’hanno riempita di complimenti. Del resto, vestita così Barbara D’Urso ha messo in mostra tutto il suo fascino, regalando ci anche una bella lezione di moda su come reinterpretare le tendenze del momento.

Barbara D’Urso, il futuro in televisione

Una cosa è certa: a leggere i commenti sotto i post che pubblica Barbara D’Urso c’è un dettaglio che salta spesso agli occhi. Ed è che i suoi fan l’aspettano e non vedono l’ora di rivederla in televisione. Lei, intanto, in questi primi mesi autunnali ha viaggiato molto: prima a Londra, poi a Parigi. Poi il ritorno in Italia e la ripresa degli impegni professionali.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha voluto parlare proprio dell’affetto dei fan: “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”.

Mentre è ai microfoni di Rtl 102.5 che ha voluto fare chiarezza in merito all’indiscrezione che la dava a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus: “Non so di cosa state parlando”.

Una frase che sembra proprio essere una smentita. Non resta che attendere per scoprire quando si potrà rivedere Barbara D’Urso in televisione. E, soprattutto, dove.