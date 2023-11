“Sanremo 2024? Non so di cosa state parlando”. C’è grande attesa per il ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Da quando è stata sostituita a Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, un’incredibile moto di affetto si è scatenato nei suoi confronti, che non accenna nemmeno a diminuire. Sono poi diverse le indiscrezioni su dove potremmo rivederla, tra cui persino Sanremo. Ma di una cosa è sicura, ormai: “I fan mi scrivono che il pomeriggio è triste”. Una frecciata ben assestata a Pier Silvio Berlusconi e a Mediaset stessa.

Barbara D’Urso, la stoccata a Pier Silvio Berlusconi sul “pomeriggio triste”

Prima si è trasferita a Londra, poi ha soggiornato a Parigi, e ora è tornata in Italia. Al teatro Alfieri dal 3 fino al 5 novembre, va in scena lo spettacolo Taxi a due piazze. Per l’occasione, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha menzionato il sostegno dei suoi fan. La chiave di lettura è semplicemente una: da quando Barbara D’Urso non è più in televisione, si è verificato l’effetto opposto rispetto a quanto preventivato agli inizi. L’assenza della conduttrice si fa sentire (e non poco).

“Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te‘. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”. Una “bella” stoccata in piena regola nei confronti di Pier Silvio Berlusconi e Mediaset. Del resto, uno degli aspetti più complessi del suo addio alla Rete è stato proprio quello di non avere l’opportunità di poter salutare il suo pubblico.

Barbara D’Urso a Sanremo 2024: la conduttrice fa chiarezza

La conduttrice, in ogni caso, sta riorganizzando la sua vita e i suoi impegni lavorativi. E a chi le chiede il segreto della sua energia, risponde: “Sono fortunata perché ho il grande dono di avere molta energia internamente. Ogni giorno danzo, già da diversi anni ho la mia lezione. Mangio bene, pulito. Prendo degli integratori”. Ma c’è Sanremo 2024 nel suo futuro, oppure no? Sì, è questa la grande indiscrezione degli ultimi giorni.

A lanciare lo scoop è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. “Pare che il suo agente Lucio Presta, che è lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso. Sembra abbia già ottenuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico”. Dunque, “Ama” sarebbe persino d’accordo sulla presenza della D’Urso. Ma cosa ne pensa la conduttrice, invece?

Ai microfoni di Rtl 102.5, ha rotto il silenzio. “Non so di cosa state parlando“. Possiamo considerarla una smentita? O una conferma? “Ti chiamo a condurre il Festival di Napoli”, ha risposto Simioli. E la D’Urso: “L’ho già presentato. Per il Festival di Napoli a disposizione“. In ogni caso, la pensione è una questione (molto) lontana per la conduttrice. “Non è tempo per pensionarmi. Se torno in tv? Probabile”, ha detto in un’intervista a La Stampa. Non è pertanto una questione di “se”, ma di quando e dove. E il suo pubblico non vede l’ora di rivederla alla conduzione.