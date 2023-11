Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel cuore del salotto televisivo di Verissimo, Diletta Leotta irradia una luce nuova, quella di una mamma che ha da poco accolto la sua prima figlia, Aria. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, Diletta non solo racconta la sua vita di neomamma, ma anche come gestisce l’equilibrio tra la sua vita professionale e quella privata, soprattutto ora che c’è Loris, il padre di Aria, al suo fianco.

Diletta e la sua nuova vita con Loris e Aria

Nella vita di Diletta Leotta, l’arrivo di Aria rappresenta un capitolo pieno di amore e di novità. Con un cuore ricolmo di gratitudine, Diletta attribuisce a Loris, il suo compagno, il merito di questa meravigliosa “benedizione”.

“Sono grata a lui per avermi dato la cosa più bella della mia vita. L’amore che ho trovato in Loris è l’ultimo e il più significativo, quello che sento essere davvero giusto”, condivide Diletta, il suo viso illuminato da un sorriso che riflette una felicità profonda e sincera.

Parlando di Loris, Diletta non nasconde l’ammirazione per il legame speciale che si è creato tra lui e la loro piccola Aria.

“È un papà stupendo. Il loro legame è qualcosa di incredibile, e la dolcezza del loro sguardo condiviso è qualcosa di ineffabile”, descrive Diletta.

In queste parole, è evidente l’emozione che prova nel vedere il suo compagno nel ruolo di padre, un ruolo che Loris sembra aver abbracciato con un affetto e una dedizione che vanno oltre le aspettative, consolidando la loro famiglia in un cerchio di amore incondizionato.

Fonte: IPA

Il racconto della nascita della figlia

Dopo l’intervista di qualche tempo fa, dove aveva mostrato con orgoglio il suo pancione, Diletta ora condivide la gioia e le sfide che hanno segnato l’arrivo di Aria.

“Non ho ancora realizzato al 100% di essere diventata mamma”, confessa Diletta, evidenziando un misto di incredulità e felicità che accompagna questo nuovo capitolo della sua vita.

La nascita di Aria, avvenuta in un giorno tanto significativo come il compleanno di Diletta, ha rappresentato un punto di svolta sia per lei che per Loris.

Descrivendo il momento in cui ha tenuto Aria per la prima volta, Diletta parla di un’emozione indescrivibile, un misto di gioia e di sorpresa, qualcosa che va oltre qualsiasi aspettativa o esperienza pregressa.

“Quando me l’hanno data in braccio, è stato un momento di pura emozione, un sentimento che nessuno ti insegna”, dice con voce tremante e occhi lucidi.

I primi giorni come madre sono stati un periodo di grande adattamento e scoperta per Diletta. “I primi giorni sono stati uno choc”, ammette, parlando della realizzazione improvvisa e dell’immensa responsabilità che comporta essere genitori.

Tuttavia, ogni sorriso e ogni piccolo gesto di Aria si trasformano in una fonte di gioia incommensurabile. “Ora ogni sorriso di Aria è una gioia immensa”, conclude Diletta, con un sorriso che parla di una felicità nuova e profonda, un amore che cresce e si rafforza giorno dopo giorno.

Ho voglia di avere altri figli

Diletta, guardando al futuro, non nasconde il desiderio di espandere la famiglia. “Dopo aver avuto Aria, sento la voglia di avere altri figli”, afferma.

Anche se il matrimonio è un sogno nel cassetto, per ora Diletta e Loris sono concentrati sulla bambina, desiderosi di godersi ogni momento con lei. “Il matrimonio può attendere; ora è il momento di vivere pienamente questa nuova fase con Aria”, dice Diletta, sottolineando l’importanza di vivere il presente.

Diletta parla del ritorno al lavoro

Tornare al lavoro è stato un altro importante passo per Diletta dopo la nascita di Aria. “Sono tornata a lavorare dopo un mese, e per me è fondamentale avere spazi miei”, spiega.

Parlando del suo ruolo nel mondo del calcio, Diletta tocca anche il delicato tema del calcio scommesse, riconoscendo la serietà della ludopatia e la necessità di un approccio consapevole.

“Spero che questi ragazzi possano tornare in campo presto, ma è importante che ci sia un insegnamento in tutto ciò”, conclude, dimostrando la sua sensibilità e la sua consapevolezza professionale.