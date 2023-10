Diletta Leotta, serata in discoteca con Loris. E ricicla il minidress di cristalli

Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Serata da “fidanzati” per Diletta Leotta e Loris Karius: la conduttrice di Dazn è volata in Germania per trascorrere un weekend con il compagno, trascorrendo una serata in discoteca, ovviamente documentata sui loro profili social. Per l’occasione la commentatrice sportiva ha deciso di sfoggiare un minidress ricoperto di cristalli super sensuale, che le avevamo già visto indossare qualche tempo fa.

Diletta Leotta mozzafiato in discoteca con l’abito riciclato

Approfittando della pausa del campionato di calcio di serie A, Diletta Leotta si sta concedendo qualche giorno di relax con il suo Loris. Prima la conduttrice sportiva ha deciso di tornare nella sua Sicilia, mostrando il suo fisico da urlo in bikini a due mesi dal parto. Per il weekend è volata in Germania, a Monaco di Baviera, città dove il portiere del Newcastle è cresciuto, per trascorrere qualche giorno insieme al compagno.

Così, domenica sera, i due hanno deciso di trascorrere una serata da “fidanzati” in discoteca, ovviamente senza la loro piccola Aria, partecipando a un party dove Karius si è anche improvvisato dj, “il migliore”, come l’ha definito la stessa Diletta tra le storie di Instagram.

Per l’occasione Leotta ha deciso di sfoggiare un look riciclato, un mini abito mozzafiato, che conferma la sua perfetta remise en forme dopo la gravidanza e il parto, visto che glielo avevamo visto indossare lo scorso Natale, poco prima dell’annuncio della dolce attesa di Aria.

Il minidress cut out beige è un modello di Alex Perry ricoperto di cristalli, con spalle scoperte, a maniche lunghe e super fasciante, sensuale e audace e che mette in evidenza le curve perfette della conduttrice. Lo scorso anno Diletta lo aveva indossato per un pranzo in famiglia, immortalandosi dietro l’albero di Natale per un perfetto shooting a tema.

Diletta Leotta, vita da genitori “a distanza” con Loris Karius

Ogni occasione è quella giusta per trascorrere un po’ di tempo insieme: da quando sono diventati genitori della piccola Aria Diletta Leotta e Loris Karius cercano di stare vicini il più possibile. Del resto la loro è una storia a distanza, almeno per il momento: la conduttrice di Danz infatti è impegnata con il suo lavoro in Italia, mentre il portiere ha un ingaggio con il Newcastle.

La loro però ha tutti i tratti di una favola moderna: in attesa delle nozze, i due non potrebbero essere più felici di così. Nonostante le difficoltà la coppia sta cercando di conciliare il lavoro e l’amore per la loro bambina. “Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite“, ha confessato qualche tempo fa Loris al Corriere della Sera.

Con Diletta c’è un legame intenso e sincero, che va oltre ogni distanza: “Quella sera a Parigi ho capito di avere di fronte una persona speciale – ha detto nell’intervista -. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. È bello che abbia pensato subito ai bambini”, aveva raccontato il calciatore ricordando il loro primo fatidico incontro.